Vous connaissez le concept. A chaque compétition son groupe de la mort, dans lequel le niveau de difficulté est bien relevé, et qui fera qu’au moins une équipe du groupe en question ne verra pas les phases finales malgré ses ambitions. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, ce groupe, ce sera le groupe A.

Alors… comment vous dire. Dans un coin, la deuxième nation la plus productrice de joueurs NBA hors Amérique du Nord, médaillée de bronze en titre aux derniers Jeux olympiques, j’ai nommé l’Australie ! A sa gauche, la nation qui produit le plus de joueur NBA hors États-Unis, menée par le dauphin du MVP, un ancien titulaire du All-Star Game et toute une tripotée de starters élite de chez élite en NBA, vous avez reconnu, mesdames et messieurs, c’est le Canada !

Mais regardez plutôt qui se tient à côté. La deuxième nation la plus médaillée de l’histoire du basket, championne d’Europe en titre, championne du monde en 2019 et deux fois finalistes aux Jeux olympiques sur les quatre précédentes éditions, l’Espagne ! Ah non, ah non ! Arrêtez ces huées. Regardez plutôt du côté du dernier participant. Nation historique du basket, emmenée par le passeur le plus prolifique de l’histoire de l’EuroLeague ainsi que par un homme auréolé de deux titres de MVP, véritable brute épaisse des parquets, vous avez bien affaire à la Grèce !

Let us introduce you to GROUP A aka ‘Group of Death’ in the Paris Olympics 😱 #FIBAOQT

🇨🇦 CANADA

🇬🇷 GREECE

🇦🇺 AUSTRALIA

🇪🇸 SPAIN pic.twitter.com/3OmJxBs128

— BasketNews (@BasketNews_com) July 7, 2024

Au niveau des horaires de ces matchs de poule complètement immanquables lors de Paris 2024, voilà ce qui est prévu. Et pas le temps de se reposer, absolument tous les matchs de ce Groupe A seront de vrais bangers…