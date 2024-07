Bronny James absent du 2e match de Summer League des Lakers (genou)

L’information vient de tomber : Bronny James ne disputera le 2e match de Summer League des Lakers en raison d’un genou enflé.

Son premier match peut se décrire en cherchant entre les termes de “très moyen” et de “mauvais”. Le bain de la Summer League n’a pas convenu à Bronny James, qui n’a pas été vraiment en vue. Pour le revoir sur un parquet estival, il faudra désormais attendre un peu, puisqu’il ne jouera pas lors de la rencontre Lakers – Warriors de cette nuit.

Bronny James will be held out of today’s game for precautionary reasons after having ‘swelling in his left knee’, per @LakersReporter pic.twitter.com/xTF9oM4Pn1

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2024

Le souci ? Un genou enflé, qui gêne le joueur. Au coeur d’une attention médiatique juste folle, Bronny James a donc été préservé par précaution par le staff des Lakers. Pour le voir jouer de nouveau, cela se passera le 10 juillet à 1h du matin, face au Heat.

Source : Lakers Reporter via BR