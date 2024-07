Le Brésil a obtenu aujourd’hui sa qualification pour les jeux Olympiques de Paris 2024, et cette nouvelle concerne directement… l’Équipe de France. En effet, les Brésiliens se retrouvent dans le Groupe B, celui des Bleus !

C’est pas pour faire les égocentriques, mais ce TQO de Riga avait clairement notre attention, un peu plus que les autres. La raison ? Le vainqueur de Riga était destiné à rejoindre nos Bleus dans le Groupe B aux Jeux, et c’est donc le bébou Bruno Caboclo qui aura l’immense défi de mettre deux points sur la truffe de Victor Wembanyama et Rudy Gobert le 27 juillet prochain. Et d’ailleurs, voici donc le programme actualisé de ce Groupe B… y’a plus qu’à s’échauffer !