Kevin Durant préservé par Team USA après une petite blessure au mollet

Alors que les membres de l’équipe des États-Unis de basket se sont rejoints à Las Vegas pour entamer la préparation aux Jeux Olympiques de Paris, le staff a décidé de mettre Kevin Durant au repos après une petite élongation au niveau du mollet. De la précaution, plutôt une bonne idée tiens.

Ils vont bien nous le choyer, puis Kevin Durant va venir à Lille puis Paris pour faire du sale à toute la planète basket. Le scénario est déjà vu sur le papier, bien qu’il ne sache pas encore que Victor Wembanyama va lui mettre une tannée monumentale. Touché au niveau du mollet, KD sera préservé – par mesure de précaution – lors des premières séances d’entraînement de Team USA.

Kevin Durant – USA men’s leading point scorer in Olympic history – has a minor calf strain and is sidelined to start Team USA training camp in Las Vegas out of precaution, sources tell me and @joevardon. pic.twitter.com/LXKO12OOZ5

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2024

Une petite nouvelle annoncée par Shams Charania qui rappelle bien que certains joueurs de l’équipe sont fragiles sur le plan de la santé physique et que même si le niveau attendu pour le groupe est celui d’un favori clair et net, les pépins ne sont pas à exclure. Les situations de Kawhi Leonard, Joel Embiid et Kevin Durant sont notamment à surveiller.

