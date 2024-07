Mauvaise nouvelle à Sacramento, annoncée par Shams Charania, l’insider de The Athletic. Le rookie Devin Carter va devoir passer par la case chirurgie pour son épaule gauche dès la semaine prochaine et devra donc probablement rater l’entièreté de la Summer League.

Sacramento Kings No. 13 pick Devin Carter is expected to undergo left shoulder surgery next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. Carter’s status at the start of next season is in question, but he is fully expected to make a full recovery with no long-term issues. pic.twitter.com/oHHDmA7iKY

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2024

Sactown a connu meilleur dimanche, même s’il avait plutôt bien commencé avec la signature tôt ce matin de DeMar DeRozan. Le prospect Devin Carter, que beaucoup annoncent comme LE gros steal de la Draft 2024 parmi les derniers lottery picks, va devoir passer par la table d’opération. Blessé à l’épaule gauche, il n’est pas garanti que Devin soit rétabli à temps pour le début de la prochaine saison de NBA fin octobre. Cela dit, un scénario à la Markelle Fultz n’est apparemment pas à craindre. Il est probable que Mister Carter se rétablisse pleinement de ce pépin, sans que cela ne lui laisse la moindre complication sérieuse. Sauf cataclysme, on devrait voir le treizième pick sous le maillot des Kings avant Noël.

Carter est un ajout très attendu pour les violets, et les lignes arrières composées tout de même par De’Aaron Fox, Malik Monk, Jordan McLaughlin et DeMar DeRozan vont être bien complétées par la grosse activité au rebond et la présence défensive du bonhomme. De quoi rééquilibrer bien comme il faut un effectif spécialisé en attaque mais un peu moins performant de l’autre côté du terrain.

Le backcourt de Sacramento va devoir patienter un peu avant d’être au complet. Le coup de pouce défensif de De’Aaron Fox ne sera pas de suite présent dans l’effectif, mais avec un peu de chances il tiendra sa place dans la rotation des Rois pour le début de la saison à venir. Kings Nation, prenez votre mal en patience !

Source texte : The Athletic