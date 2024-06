NBA Draft : Devin Carter sélectionné en n°13 par les Sacramento Kings !

Avec le 13e choix de la Draft NBA 2024, les Sacramento Kings ont fait le choix de sélectionner Devin Carter, le guard de Providence complètement animé par la défense. Direction le backcourt avec De’Aaron Fox en Californie pour l’homme au look le plus stylé de la soirée.

Devin Carter fait 1m91 mais saute dans tous les sens pour gober des rebonds (8,7 de moyenne l’an dernier). En plus de ça, il aime se coller dans le short du meilleur joueur adverse pour lui faire passer une superbe soirée. Bref, on parle d’un pitbull génial qui n’a pas peur de perdre ses poumons sur 48 minutes. Cerise sur le gâteau, il a affiché un excellente réussite au tir depuis le parking (38%), ce qui donne un 3&D de qualité. Son look pour la cérémonie reflète sa personnalité, c’est un beau zinzin. Si son plafond n’est pas des plus élevés à cause de son âge et de son profil “role player”, Carter pourra contribuer immédiatement dans cette jungle qu’est la Conférence Ouest.

OFFICIEL, DEVIN CARTER EST LE PICK Nº13 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/Ld5u5n8hQH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

La défense des Sacramento Kings step-up immédiatement, et c’est exactement ce qu’il fallait pour continuer de Light the beam. Le fit avec De’Aaron Fox semble évident sur les lignes arrières, Devin Carter s’occupera du sale boulot sans broncher sur le périmètre. Dans une perspective de maximiser les résultats de l’effectif actuel, le front-office sélectionne un joueur de 22 ans qui est déjà “NBA Ready”. Souvent projeté dans ce range là, Carter fait donc le bonheur des fans des Kings !