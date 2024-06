Dans la catégorie role-players qui montent la garde défensivement, difficile de trouver un prospect plus alléchant que Devin Carter. Si vous aimez la bagarre au rebond, les trois points et une magnifique chevelure pour agrémenter le tout, par ici le profil du jour !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 22 ans, partage sa date d’anniversaire avec Stéphane Mallarmé

partage sa date d’anniversaire avec Stéphane Mallarmé Poste : combo guard, plutôt arrière que meneur

plutôt arrière que meneur Équipe : Providence (NCAA)

(NCAA) Taille : 1m91, comme Marcus Smart

comme Marcus Smart Poids : 88 kilos, comme Coby White

comme Coby White Envergure : 2m04 , comme Gary Trent Jr.

: , comme Gary Trent Jr. Statistiques 2023-24 : 19,7 points (37,7% à trois-points), 8,7 rebonds, 3,6 passes décisives, 1,8 interception et 1 contre (35,3 minutes de moyenne en 33 matchs).

: 19,7 points (37,7% à trois-points), 8,7 rebonds, 3,6 passes décisives, 1,8 interception et 1 contre (35,3 minutes de moyenne en 33 matchs). Comparaison NBA : des airs de Bruce Brown et Derrick White

: des airs de Bruce Brown et Derrick White Prévision TrashTalk : places 10 à 15 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Devin Carter est né le 18 mars 2002 à Miami en Floride. Il est le fils d’Anthony Carter, ancien meneur de jeu qui a disputé plus de 600 rencontres NBA entre 2000 et 2012, et qui occupe actuellement un poste de coach assistant chez les Memphis Grizzlies.

D’abord scolarisé dans le Colorado, Devin Carter déménage dans un lycée en Floride quand son papa est nommé au sein du staff du Miami Heat. Recrue 4 étoiles passée notamment par la Brewster Academy, le fiston découvre la NCAA avec les South Carolina Gamecocks en 2021-22 en sortant majoritairement du banc. Si son shoot laisse à désirer, il se fait remarquer pour ses prouesses défensives et son énergie contagieuse. Le combo-guard s’engage avec Providence l’année suivante, où il continue sa belle progression en trouvant une place dans le cinq majeur d’Ed Cooley.

Mais c’est en 2023-24 que Devin Carter surprend tous les observateurs en livrant une saison junior exceptionnelle. En plus de ses presque 20 points et 9 rebonds de moyenne – en tant que guard d’1m91 – son excellente réussite au shoot et sa défense d’élite lui valent le titre de meilleur joueur de l’année de la Big East Conférence. Sa réputation continue de s’améliorer au fil des semaines qui précédent la Draft 2024.

Ses points forts

Défense extérieure élite

Mentalité d’acharné

Excellent rebondeur

Tir à trois-points

Du haut de son mètre 91, Devin Carter est un sacré défenseur. Grâce à une belle mobilité latérale et une mentalité infatigable, c’est un acharné qui préfère probablement perdre un poumon dans la bataille plutôt que de rendre les armes. Entre sa détente et son sens du timing, ses presque 2 interceptions & 1 contre de moyenne ne sont que des petits indicateurs de l’impact qu’il apporte.

Carter joue avec un cœur gros comme une maison et ne refusera jamais d’essayer d’embêter un ailier de 10 centimètres de plus si on le lui demande. Sur le parquet, le combo-guard délivre une débauche d’énergie assez communicative qui peut porter le momentum d’une équipe.

Devin Carter’s defense will translate seamlessly.

– Physical and disruptive at the POA, plays much bigger than he is

– Blocks shots with perfect timing

– Has great anticipation in passing lanes and keeps his head on a swivel

– 6’8 wingspan, 42” vertpic.twitter.com/fP8WdRw8HW

— Lucas 🦦 (@redcooteay) May 27, 2024

Dans le même domaine, Devin Carter s’est distingué par une activité sans relâche au rebond. Entre des box outs musclés et une science du placement avancée, ses 8,7 prises de moyenne pour un guard sont aussi étonnantes qu’impressionnantes. Il était en double-double dans 13 de ses 33 rencontres en NCAA, avec un record en carrière à 15 rebonds.

Mais dans le même temps, le natif de Miami a surpris par son scoring. En plus d’être efficace au cercle, ses 37,7% derrière l’arc ajoutent une nouvelle corde à son profil. En presque 7 tentatives de loin par soir, Carter est devenu un shooteur respecté cette saison, capable de sanctionné en plein déséquilibre ou avec un défenseur dans le short.

Devin Carter | C&S 3s | Providence 23-24

Acc. Synergy Carter shot 40% on catch & shoot 3pts. Shoots it with deep range pic.twitter.com/ggL3U6zpcT

— Intuition Hoops (@IntuitionHoops) March 26, 2024

Ses points faibles

Pas un meneur de jeu malgré sa taille

Aucun outil à mi-distance

Un plafond de role player

Malgré sa (relative) petite taille d’1m91, Devin Carter n’est pas un meneur de jeu. Parce que son handle est encore perfectible et qu’il perd pas mal de ballons (2,7 par soir en NCAA), impossible de l’imaginer tenir la mène en NBA sous réserve de progrès. Mais au poste 2, le guard pourrait souffrir des deux côtés du terrain face à des gabarits plus gros mais tout aussi rapides.

Aussi, Devin Carter s’est montré très peu efficace à mi-distance. Avec seulement 28,8% de réussite sur les tentatives à deux-points qui ne sont pas au cercle – ce qui est très bas – il devra développer le strict minimum d’un arsenal pour s’en sortir. Longtemps réputé mauvais shooteur, Carter doit également montrer que sa belle réussite cette année n’est pas une exception. On en parle plus en détail dans la section suivante. Ses pourcentages aux lancers (69% puis 72% puis 75%) prouvent une vraie progression mais ne rassurent pas forcément sur les fondations du jumpshot.

Enfin, l’ex guard de Providence a parfois tendance à jouer beaucoup trop vite pour pousser la pace, ce qui peut l’amener à prendre des décisions questionables sans lucidité. Toutes ces raisons laisser penser qu’il n’a pas un des plafonds les plus élevés de la cuvée, en plus de son âge, et ses responsabilités dans une rotation NBA seront toujours relativement limitées.

Ce qui va faire la différence

Peut-on avoir confiance en son shoot en NBA ?

Lors de la saison 2023-24, son excellent shoot était plus une surprise qu’autre chose. Même si les pourcentages étaient bons, le volume élevé et les tentatives parfois bien difficiles – pas que du catch-and-shoot – Devin Carter devra tout de même prouver son potentiel en arrivant en NBA. Car dans ses deux premières saisons NCAA, il a plafonné à 28,8% de loin (avec à peine 2,8 tirs par soir). On peut aussi mentionner que sa mécanique est peu académique, pour ne pas dire assez moche. Mais si ça rentre, ça rentre.

Sa défense peut lui assurer une place dans la ligue, mais l’évolution de son shoot peut faire de lui un des role-players les plus utiles de la NBA moderne. Entre un profil à la Derrick White ou celui d’un bon défenseur qui ne peut pas vraiment compter sur le tir, la différence est grande.

Projection NBA

A 22 ans, Devin Carter devrait être un role-player avec de bonnes minutes dès sa saison rookie. Son énergie et sa défense lui donnent un plancher assez élevé même s’il ne semble pas être destiné à hériter de beaucoup de responsabilités. Si ce n’est pas vraiment un profil pour les équipes en reconstruction, Carter sera convoité par tous ceux qui cherchent un guard qui fait un peu de tout sur les lignes arrières. Difficile de le voir entrer dans le top 8-10 en raison des besoins des franchises concernées, mais Devin Carter ne devrait pas sortir de la loterie. Alors qu’il est né à Miami et que son jeu respire la Heat Culture, Spoelstra prie peut-être pour qu’il soit encore disponible en 15e choix.