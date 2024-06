Les San Antonio Spurs ont terminé le chapitre 1 de leur nouvelle ère, aussi appelée “ère Victor Wembanyama”, et l’heure est à la poursuite de la reconstruction. Si la franchise a la chance de disposer de deux picks dans le top 10 à la Draft NBA 2024 (4 et 8), des décisions cornéliennes peuvent amener le front-office à s’arracher les cheveux. Aujourd’hui, focus sur les différentes options avec le huitième choix.

Option #1 : choisir un meneur ou un ailier selon le pick qui a été fait en 4

Le choix dépend forcément de la décision prise avec le pick 4, mais la mène et l’aile sont les deux secteurs de jeu prioritaires dans la perspective de développer des jeunes prospects. Si San Antonio récupère un meneur et un ailier le soir de la Draft, Gregg Popovich aura des outils pour travailler. Cette option semble l’une des plus logiques dans le processus de reconstruction entamé il y a quelques saisons.

Au poste 1, les profils potentiels pourraient être Rob Dillingham, Nikola Topic, Stephon Castle si l’un est encore disponible au huitième rang. Dans l’aile, la liste est plus fournie avec des noms tels que Matas Buzelis, Ron Holland, Cody Williams, Dalton Knecht (plutôt arrière/ailier) ou Tidjane Salaün (plutôt ailier-fort/ailier). Alors que les dernières tendances indiquent une grande homogénéité dans la Draft 2024, il semble difficile de faire des projections précises sur le rang de chacun. Ce qui est certain, c’est la relative incertitude qui rend presque chaque nom envisageable en fin de top 10. SA n’exclut presque aucun profil.

Selon Jonathan Givony, les Spurs garderaient un œil insistant sur le Français Tidjane Salaün, même si la timeline de développement est plus longue et le profil un plus rapproché d’un Jeremy Sochan – là où le roster manque clairement d’un meneur ou d’un autre ailier.

Tidjane Salaun, arguably the highest upside prospect in the 2024 draft class, is receiving significant buzz to go in the top-10, per @DraftExpress (https://t.co/RJZgRuqhfL).

Salaun, who doesn’t turn 19 until August, is now being heavily connected to the Spurs at No. 8 overall. pic.twitter.com/ioXdT6y6Qo

— Evan Sidery (@esidery) May 16, 2024

Option #2 : tenter un package du pick 4 et du pick 8 pour trade-up à la Draft ?

Si ce n’est pas l’option qui saute aux yeux immédiatement, Jonathan Givony a récemment évoqué la possibilité pour les Spurs d’échanger leurs picks 4 et 8 contre le premier choix de la Draft NBA 2024. Alors que les Hawks apparaissent toujours aussi indécis avec le choix 1, une telle stratégie permettrait à San Antonio de récupérer l’un des deux Français projetés tout en haut des tableaux : Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr. Si le fit du premier semble immédiat, le second pose la question de l’association avec Victor Wembanyama. Le Rookie de l’année 2024 n’est jamais paru aussi à l’aise que lorsqu’il évoluait en tant que seul big man dans la raquette.

Un trade-up de ce style serait le signe d’une accélération nette de la reconstruction, sans pour autant régler le problème à la mène.

The Spurs are exploring the idea of potentially packaging Nos. 4 and 8 overall to move up with the Hawks to No. 1, per @DraftExpress.

Hawks head coach Quin Snyder is reportedly a fan of Donovan Clingan, who Atlanta could secure in a trade-back scenario with San Antonio. pic.twitter.com/sssDUjMUDi

— Evan Sidery (@esidery) June 4, 2024

Option #3 : attacher le pick 8 dans un trade pour un joueur plus expérimenté ?

Si les Spurs peuvent combiner leurs deux choix de draft pour monter plus haut, ils pourraient aussi sélectionner un prospect avec le pick 4 tout en choisissant d’échanger le 8. Selon The Athletic, un scénario du style pourrait être envisageable dans le cas où les Cavaliers – par exemple – seraient ouverts à un trade de Darius Garland. Alors qu’un joueur comme Keldon Johnson ne semble pas intouchable dans l’effectif, la manœuvre serait un compromis entre le renforcement par la Draft NBA et par l’expérience.

Les San Antonio Spurs seraient “très intéressés” par Darius Garland

👉 https://t.co/WbNjEjUDrD •

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2024

Les Spurs peuvent choisir plusieurs chemins dans leur reconstruction, mais le niveau de Victor Wembanyama pourrait accélérer les choses. Avec un candidat au DPOY capable de marquer 21 points de moyenne dès sa saison rookie, peu de chance que les dirigeants attendent plusieurs saisons dans les bas-fonds de la ligue pour accumuler des jeunes joueurs.