Renvoyé par les Lakers il y a quelques semaines, Darvin Ham n’est pas resté longtemps à Pôle Emploi. L’ancien entraîneur de Los Angeles va rebondir dans une franchise qu’il connaît bien : les Bucks.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Ham a en effet décidé de retourner à Milwaukee pour prendre un poste de premier assistant aux côtés du head coach Doc Rivers. Il possédait un rôle similaire sous Mike Budenholzer chez les Bucks, avant de devenir le coach des Lakers en 2022.

Darvin Ham is joining the Milwaukee Bucks as the top assistant coach to Doc Rivers, sources tell ESPN. Ham returns to the franchise after spending two years as the Lakers head coach. He had been highly sought-after among teams this spring. pic.twitter.com/k0yZeVKo1t

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2024

Darvin Ham sort d’une expérience mitigée aux Lakers. La première saison a été plutôt concluante avec une participation en Finales de Conférence Ouest, mais la seconde fut beaucoup plus compliquée.

Outre l’élimination dès le premier tour des Playoffs contre Denver, Ham a été pointé du doigt par certains joueurs et dirigeants en cours de saison, critiquant son incapacité à réaliser les bons ajustements, ses limites sur le plan tactique, et certains choix concernant sa gestion de l’effectif californien. Tout cela a fini par lui coûter sa place à Los Angeles, malgré une victoire lors du In-Season Tournament il y a quelques mois.

Revenant dans une franchise qu’il connaît bien et dans un rôle moins important, Ham va tenter de seconder Doc Rivers du mieux possible pour aider Milwaukee à rebondir après l’échec de la première saison sous le tandem Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard.

Source texte : ESPN