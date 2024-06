Finales NBA 2024 : Game 2, Boston confirme et passe à 2-0 !

On l’a dit avant le début des Finales NBA 2024 entre Boston et Dallas, chaque match sera suivi d’un débrief maison en mode Apéro. Ce lundi, on revient sur la nouvelle victoire des Celtics dans le Game 2.

Après un Game 1 ultra-dominant de la part des Celtics, c’est Jrue Holiday qui a donné le ton pour permettre à Boston de mener 2-0 contre Dallas. Que se passe-t-il avec Kyrie Irving ? Et comment aider Luka Doncic offensivement ? Est-ce que cette série va retourner au TD Garden ? Entre maladresse au tir, lancers foirés et gros contres au finish, voici l’Apéro spécial Game 2 des finales !