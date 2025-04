La série la plus équilibrée sur le papier, nan on déconne. Saurez-vous retrouver le doux rêveur qui croit en un exploit du Magic d’Orlando ? Non ? Normal, il n’existe pas. Allez, on arrête de faire les cons et on envoie les pronos de cette incroyable série.

Nico M.

C’est l’histoire d’une série qui oppose l’équipe la plus prolifique à 3-points de l’histoire de la NBA à la pire équipe à 3-points de la saison 2024-25. Sachez que quasiment sept tirs primés par match (!) séparent les Celtics du Magic, ce qu’on pourrait vulgairement traduire par le fait que Boston partira avec un avantage de 21-0 à chaque rencontre. Est-ce qu’on a vraiment besoin d’aller plus loin pour analyser cette série ? Avec tout le respect que j’ai pour la défense du Magic, et même si le duo Paolo Banchero – Franz Wagner peut essayer de chatouiller Jayson Tatum et Jaylen Brown sur les ailes, l’écart offensif est trop grand entre les deux équipes. Allez, sweep ! Celtics 4, Magic 0.

Giovanni

Pour éviter de dire trop fort tout le sale que Boston va faire au Magic, je préfère vous partager cette vidéo de deux bébous ayant un jour voulu rendre hommage à leur maman. Premier degré je l’envoie à la mienne tous les ans pour la fête des mères. J’ai vu vous allez voir, et bon courage à Franz Wagner. Celtics – 4, Magic 0

Nico V.

Cette série, c’est un peu comme une discussion entre Stephen Hawking et Jean Pormanove finalement. Celtics 4, Magic 0.

Robin

Je vais vous faire une petite liste des choses plus dangereuses que l’attaque du Magic face aux Celtics : le pied droit d’Arjen Robben, le public de Chantal Goya, mon hamster (décédé en 2008), Chantal Goya, Gandhi, les chansons de Chantal Goya, mon autre hamster (décédé en 2010, on a pas été très bons pour les garder en vie), un coup de pied d’enfant de CE1, un featuring Christophe Maé – Christophe Willem, le PAIC citron, la manifestation pour la paix dans le monde, un pet dans le monde, … Celtics 4, Magic 0

Timéo

Parce qu’une image vaut mieux que 1000 mots. Celtics 4, Magic 0

Alex T

No disrespect pour le Magic mais je les vois “faire acte de présence de Playoffs, rien de plus”. La défense élite du Magic ou un lancer de briques de Boston à 3-points me fait croire au fait qu’Orlando en chopera un, probablement à domicile, avant d’aller rejoindre les plages floridiennes pour de longues vacances. Boston est au-dessus dans tous les domaines et devrait tranquillement réciter ses gammes pour rejoindre le prochain tour. Celtics 4, Magic 1

Clément

D’un côté, des Celtics au complet, sûrs de leurs forces et accessoirement champions NBA en titre. De l’autre, un Magic épuisé, harassé, décimé par les blessures avec des forces certaines mais des faiblesses tout aussi criantes. Autant faire la course entre une Bugatti Divo et une Renault Clio 2. Il ne devrait malheureusement pas y avoir de match entre ces deux équipes. Paolo et Franz en ramèneront peut-être un à la maison, mais pas plus. Les Verts sont bien plus forts dans chaque compartiment du jeu et vont assurer tranquillement. Celtics 4, Magic 1.