Victorieux des Hawks lors du Play-in, le Magic a l’immense honneur d’affronter les Celtics, champions en titre et bien décidés à garder leur couronne. La différence de niveau semble flagrante entre les deux équipes et le talent de Paolo Banchero et Franz Wagner pourrait bien être insuffisant face à l’armada verte. Alors, quatre petits matchs et puis c’est tout ? C’est ce que l’on va découvrir dans cette preview.

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

23 décembre : Magic – Celtics, 108-104

– Celtics, 108-104 11 mars : Celtics – Magic, 121-94

– Magic, 121-94 15 mars : Magic – Celtics, 96-76

Comme les résultats de la saison régulière ne l’indiquent pas, les Celtics sont bel et bien favoris face au Magic.

Certes, le Magic a gagné fin décembre, mais c’était à un moment où l’effectif était encore au complet, à l’époque ou leur Kia Center était imprenable. Les Celtics ne sont toutefois pas passés loin de poser la clim en Floride.

Lors du deuxième match, les C’s ont rétabli la vérité face à un Magic toujours décimé par les blessures et pourtant sur une bonne phase, et sur le dernier match, les stars étaient au repos et les remplaçants ont joué en tongs. Le classement était déjà assuré, et le Magic en a profité pour équilibrer son bilan.

Mais la réalité des Playoffs est toute autre, Jayson Tatum, Jaylen Brown et consorts pourraient bien sentir l’odeur du sang face à une équipe d’Orlando encore un peu brute et inexpérimentée, mais surtout bien moins talentueuses que les tenants du titre.

En avril, les matchs de saison régulière ne compte plus, et seule la dynamique en cours est importante. Les Celtics sont reposés, sûrs de leurs forces et toujours aussi monstrueux, tandis que le Magic est plus harassé, et sera forcément toujours aussi peu inspiré offensivement. On espère pour eux que ça ne se transformera pas en calvaire, car même s’ils ont les armes pour embêter leur adversaire, possible (probable) que ce ne soit pas suffisant.

The @celtics take many 3s. The @OrlandoMagic don’t allow other teams to get up many 3s.

The Celtics don’t foul much. The Magic draw a lot of fouls.

The C’s take care of the ball. The Magic cause teams to be careless with the ball.

An Interesting Series Ahead 👇 📽️ 🎞️ 🔊 pic.twitter.com/hSabO48F0c

— Josh Cohen (@Josh_Cohen_NBA) April 16, 2025

Le Magic a-t-il vraiment une chance face aux Celtics ?

Si AbrègeFrère avait rédigé cet article, il aurait juste écrit “Non” puis bu sa tasse, et vous savez quoi ? Il n’aurait pas été si loin de la vérité, tant l’écart de niveau semble criant entre ces deux franchises en l’état.

Car oui, si le Magic était un sérieux trouble-fête en début de saison, les blessures s’en sont malheureusement mêlé. Paolo Banchero puis Franz Wagner sont d’abord tombés pour la même blessure aux obliques, puis Moritz Wagner s’est fait les croisés et Jalen Suggs s’est également bien amoché le genou. Ce qui fait qu’à un moment de la saison, les quatre meilleurs scoreurs de la pire attaque de la ligue se sont retrouvés sur la touche et qu’il a fallu trouver de nombreux ajustements pour Jamahl Mosley.

Aujourd’hui, même si les deux premiers sont revenus, difficile de leur donner plus d’un match, tant les forces offensives comme défensives des Celtics, ainsi que leur expérience des grands rendez-vous et leur volonté de conserver cette couronne, seront difficiles à surmonter pour un effectif costaud mais aux lacunes pouvant vite devenir criantes face à une telle armée.

Pourtant, côté Boston, Jaylen Brown est également embêté par son genou, mais même avec JB sur la touche, pas sûr que les Celtics puissent être inquiétés. Leur force de frappe est trop grande, et possible que le staff décide de préserver son joueur pour de “vrais” affrontements, et ne pas risquer la blessure bête face à Orlando, qui ne sera certainement pas leur adversaire le plus coriace lors de ces Playoffs.

Avec Jayson Tatum, Jaylen Brown (s’il revient en forme), Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White voire Payton Pritchard et Sam Hauser, le danger vient de littéralement partout et ils pourront très vite écoeurer les Floridiens. Franz Wagner sera attendu au tournant, tout comme le reste de l’effectif d’ailleurs, car Paolo Banchero ne pourra pas limiter la casse tout seul.

Les fans qui ont chanté “We want Boston !” dans les travées du Kia Center pourraient très vite regretter leurs propos. Car après leur victoire face aux Hawks lors du Play-in, ils ont eu Boston, et ils pourraient bien être servis. Nous on pose juste ça là comme ça, faites pas attention à nous, on passe juste un petit coup de balai dans le coin.

“We want Boston” chants in Orlando. 👀🍿

pic.twitter.com/F1RNp2sUkG

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2025

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Boston Celtics – Orlando Magic , dans la soirée du dimanche 20 avril à 21h30

Boston Celtics – Orlando Magic Game 2 : Boston Celtics – Orlando Magic, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril à 1h

Boston Celtics – Orlando Magic, Game 3 : Orlando Magic – Boston Celtics, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 avril, 1h

Orlando Magic – Boston Celtics, Game 4 : Orlando Magic – Boston Celtics, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 avril, 1h

Orlando Magic – Boston Celtics, Game 5 : Boston Celtics – Orlando Magic, le mardi 29 avril, horaire à déterminer *

* Game 6 : Orlando Magic – Boston Celtics, le jeudi 1er mai, horaire à déterminer *

Orlando Magic – Boston Celtics, * Game 7 : Boston Celtics – Orlando Magic, le samedi 3 mai, horaire à déterminer *

LA PREVIEW EN VIDÉO