Paul George sur les tablettes du Orlando Magic ?

Si Paul George se décidait à quitter les Clippers cet été, il ne manquerait sûrement pas de prétendants. Après les Sixers et les Pacers, c’est au tour du Magic de se positionner sur l’ailier All-Star.

Que va faire Paul George à l’intersaison ? Activer sa player option et rester un an de plus aux Clippers ? La refuser pour prolonger sur la durée à L.A. ? Ou encore la refuser pour accepter une offre d’une autre franchise ?

On ne parle pas d’une petite décision puisqu’il y a déjà 48 millions de dollars à valider ou non. Dans le cas de Paul George, il pourrait être tentant de chercher un deal sur plusieurs années plutôt que d’attendre l’année prochaine. Le joueur ne va pas en rajeunissant et il a fêté ses 34 ans en 2024. Autant dire qu’il pourrait s’agir de son dernier très gros contrat en carrière.

Du côté des Clippers, on dit tout haut que la franchise veut conserver le lieutenant de Kawhi, mais les parties n’ont jamais réussi à s’accorder autour d’un nouveau contrat, contrairement au Klaw. En clair, L.A. semble vouloir garder son joueur mais pas à n’importe quel prix.

Face à ce possible blocage, plusieurs équipes rodent dans l’ombre, attendant une opportunité de recruter Paul George. On sait que les Sixers aimeraient récupérer un ailier calibre All-Star à l’intersaison, les Pacers ne diraient pas non à des retrouvailles avec leur ancien chouchou. Dernière rumeur à la mode avec le Magic qui s’ajouterait à la liste selon Marc Stein.

L’équipe d’Orlando a créé un formidable noyau de jeunes et les progrès ont été fulgurants cette saison. Pour autant, le Magic manque d’expérience, de leadership et surtout de shoots à longue distance. Voilà pourquoi le nom de Klay Thompson était sorti du chapeau mais désormais aussi celui de Paul George. L’acolyte de Kawhi pourrait ainsi venir chaperonner les pépites de Disney, avec un rôle majeur à assumer aux côtés de Paolo Banchero. Sur le plan financier, Orlando n’a en plus pas d’inquiétude à avoir puisque la franchise a environ 50 millions de dollars à dépenser cet été. De quoi se payer les services de PG 13 ?

Source texte : Marc Stein