On sentait depuis la fin de saison dernière que le Magic pouvait aller plus haut et plus loin, mais peu de monde imaginait que l’équipe puisse le faire de façon si fulgurante. Orlando est en avance sur les temps de passage et la magie est de retour chez Mickey !

Ce que TrashTalk avait annoncé

35 victoires pour Alex, 36 pour Bastien, ça progresse, doucement mais sûrement, mais pas de quoi casser trois pattes à mémé dans les orties, ou un truc du genre. La défense sera au top, mais l’attaque aura toujours un goût de vomi à Orlando sans un minimum de spacing. Donc encore une année à se former tranquillement, loin des Playoffs et près des plus hauts choix de Draft.

Ce qu’il s’est vraiment passé

47 victoires pour 35 défaites, une saison au-dessus de toutes les espérances, et une identité défensive très bien cimentée par Jamahl Mosley, pour permettre à Orlando de goûter à nouveau aux Playoffs après quatre ans de disette.

Et pourtant, l’attaque est encore en chantier, imaginez seulement avec ne serait-ce qu’un seul bon joueur en plus sur la traction arrière, capable de rentrer dedans à distance. Pour l’heure, ça manque encore de shoot, mais Paolo Banchero a une nouvelle fois porté l’attaque tant bien que mal dans tous les compartiments statistiques, au point de devenir All-Star dès sa deuxième saison. Franz Wagner, quant à lui, a été plus irrégulier mais reste tout de même un lieutenant sacrément polyvalent qui devrait faire encore mieux l’an prochain.

Tout le monde s’est mis au diapason pour le collectif, surtout en défense. Jalen Suggs s’est métamorphosé par rapport à ses deux premières saisons, il est le facteur X de l’équipe et son énergie est contagieuse, en attaque comme en défense. Wendell Carter Jr. a été blessé mais son profil fait du bien à Orlando. Mais surtout, Jonathan Isaac est revenu en forme et a enfin pu enchaîner les matchs après 25 saisons blanches consécutives. Le ministre de la défense bonifie tout le monde lorsqu’il est sur le parquet, et c’est parfois à se demander comment faisait le Magic sans sa tour de contrôle défensive. Quoi qu’il en soit, avec tout ce beau monde, la défense est étouffante et a envoyé Orlando directement en Playoffs, inespéré en début de saison.

Malheureusement, ils devront s’incliner au premier tour des Playoffs, au Game 7 face à des Cavaliers prenables mais plus expérimentés, et qui ont rendu criantes les lacunes du Magic. La déception est légitime, surtout après une défaite dans un match couperet, mais tout le monde aurait signé pour une telle saison en octobre 2023.

La saison du Magic en quelques articles

L’image de la saison

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Orlando Magic (@orlandomagic)

ORLANDO MAGIC ! ORLANDO MAGIC ! ORLANDO MAGIC ! WOOOOH OOOOOH OOOOOH OOH OOH !

Ce n’est pas vraiment l’unique image de la saison, mais en tout cas l’une d’entre elles. Celle d’une musique entraînante et envoutante, qui résonne dans le Kia Center et sur les réseaux sociaux après une victoire, avec un Jalen Suggs qui s’ambiance. On a entendu ce tube exactement 50 fois cette saison, Playoffs compris. Orlando n’avait pas forcément prévu de la passer autant cette saison, mais espère la passer de plus en plus au fil des ans pour matrixer toute la NBA.

Pourquoi on peut sourire

Parce qu’un an plus tôt, le Magic aurait bien pu se retrouver avec Jabari Smith Jr. à la place de Paolo Banchero (AKA le Kyle Kuzma bien entouré selon certains experts), qui incarne déjà le présent mais surtout le futur de cette équipe avec son lieutenant, le “Bolide Allemand” Franz Wagner. Une saison si riche en victoire n’était pas à l’ordre du jour pour cette équipe et c’est toute la Floride centrale qui jubile, notamment grâce à une défense qui est un mode de vie à Orlando, avec les deux susnommés qui font les efforts pour accompagner le feu-follet Jalen Suggs et le ministre de la défense Jonathan Isaac, qui a ENFIN pu enchaîner les matchs cette saison et qui a fait un bien fou à son équipe. Il suffit maintenant d’améliorer l’attaque et ce sera la fête du slip à Disney World, où il pourrait bien être périlleux de venir s’aventurer si la franchise rajoute du shoot extérieur en plus de toutes ses autres qualités déjà bien connues.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce qu’une élimination au premier tour des Playoffs c’est toujours rageant, même si les Cavs ont su exploiter les failles laissées par le Magic, et qu’à ce moment là de la compétition, le moindre faux pas ne pardonne pas, surtout face à un Spida déchaîné. Malheureusement, les lacunes au shoot étaient bien trop criantes à Orlando pour espérer passer à l’issue de ce Game 7. Les Floridiens sont beaucoup trop limités derrière l’arc, hormis Jalen Suggs qui s’est révélé cette saison après deux premiers exercices bien craignos dans le domaine. Franz Wagner a aussi dévissé de loin cette saison. Il est temps de ramener des shooteurs chez Mickey pour ne pas avoir le même spacing qu’une soirée étudiante dans un studio.

Et la suite ?

Du shoot, du shoot, et encore du SHOOT, voilà ce qu’il faut absolument apporter à Orlando cet été, pour avoir le roster le plus complet et le plus relou à jouer possible. Avec ses maçons en chef, le Magic ne peut pas faire pire que l’an dernier. Il faudra probablement quelques petits ajustements si la franchise veut pouvoir devenir un contender. Au moins un gros joueur de backcourt qui sait artiller de loin est plus que désiré à Disney World, sachant que le deuxième potentiel canardeur en chef est déjà en couveuse à la maison en la personne de Jett Howard. Le Magic pourrait bien avoir une tonne de dollars à dépenser cet été et pourra faire des folies, reste à dépenser cet argent de manière intelligente pour ne pas freiner le développement des jeunes. A Orlando, on a pris un peu d’avance sur la reconstruction, et il est désormais l’heure de maximiser cette belle saison.

Peu de monde imaginait le Magic sortir une telle saison en octobre dernier, et pourtant, tous les pronostics ont été pulvérisés malgré le manque de spacing. Le front office sait ce qu’il doit améliorer et aura les thunes nécessaires pour entourer P5 comme il se doit. Désormais, ce n’est plus le futur, mais bien le présent qui est effrayant chez Mickey.

