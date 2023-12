La salle du Magic a un nouveau nom : bonjour le Kia Center !

Encore un changement de nom pour une salle NBA : après le Staples Center devenu la Crypto.com Arena à Los Angeles, ou la FTX Arena de Miami qui s’est transformée en Kaseya Center, c’est l’arène du Orlando Magic qui vient de se faire rebaptiser pour devenir le Kia Center.

L’Amway Center fait désormais partie du passé. Certes la salle est toujours là, mais le nom n’est plus le même maintenant que Kia – déjà partenaire de la NBA – a racheté les droits de naming pour la salle du Magic. La nouvelle a été annoncée par la franchise elle-même sur Twitter.

Welcome to @TheKiaCenter! 🪄

We are excited to announce that Magic home games will be played at the newly renamed Kia Center! pic.twitter.com/3OeHW6ovS2

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 20, 2023

Le partenariat entre Kia et le Magic, qui dure depuis plusieurs années, vient donc de passer à la vitesse supérieure.

Contrairement à d’autres changements de nom qu’on a pu avoir pour les salles NBA récemment, celui-ci ne provoque pas vraiment de sentiment de nostalgie en nous, la salle du Magic étant récente et le théâtre de… 0 série de Playoffs gagnée pour Orlando. L’Amway Center a en effet ouvert ses portes pour la saison 2010-11, peu avant le départ de Dwight Howard. Depuis, le Magic n’a connu les PO qu’à quatre reprises pour dix saisons dans le négatif.

En pleine ascension, la jeune équipe d’Orlando a néanmoins le talent pour faire du Kia Center une nouvelle forteresse, et un nom reconnu en NBA.

Source texte : Orlando Magic, The Athletic