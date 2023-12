Programme NBA exceptionnel cette nuit. 10 matchs avec des affrontements de cadors, mais aussi des derbys régionaux appétissants. Lorsque les Clippers retrouvent leur bête noire en la personne de Luka Doncic et que ce n’est peut-être même pas le match de la nuit, ça en dit beaucoup sur la qualité des affiches.

Le programme de la nuit :

1h : Sixers – Wolves

1h : Magic – Heat

1h : Pacers – Hornets

1h : Cavaliers – Jazz

1h30 : Raptors – Nuggets

1h30 : Nets – Knicks

2h : Rockets – Hawks

2h : Bulls – Lakers

2h30 : Mavericks – Clippers

4h : Kings – Celtics

Le match à ne pas rater : Sixers – Wolves

Dur de choisir l’affiche de la nuit, mais le premier (et seul) duel entre Joel Embiid et Rudy Gobert cette saison semble immanquable. Embiid avait raté la première opposition entre les deux équipes en novembre dernier, ce qui avait mené à un match assez déséquilibré. Nicolas Batum sera malheureusement absent ce soir, mais les oppositions entre deux des secteurs intérieurs les plus dominants de la Ligue est appétissant.

De surcroît, Tyrese Maxey et Anthony Edwards sont deux prétendants à des places de titulaires lors du prochain All-Star Game et vont se rendre les coups sur les postes de guard. Le tout à une heure raisonnable puisque la rencontre aura lieu à 1h du matin cette nuit. On vous donne donc rendez-vous au Wells Fargo Center.

Mais aussi…

Le premier duel floridien de la saison.

Le up-tempo des Pacers face à Terry Rozier et Brandon Miller.

Donovan Mitchell face à son ancienne équipe (s’il joue).

Les champions se rendent au Canada (contrairement à Miles Bridges).

Le premier duel de New York cette saison.

Trae Young et ses potes face à la solide équipe de Houston.

Coby White contre LeBron James, le match-up du siècle.

Luka Doncic face à sa victime préférée… les Clippers et leurs huit victoires consécutives.

L’attaque de Sacramento contre la défense de Boston, opposition de style extrêmement alléchante.

Les Français de la nuit

Rudy Gobert face à l’un des plus gros défis de sa saison.

(Malheureusement pas Nicolas Batum).

(Frank Ntilikina se rapproche d’un retour, mais toujours pas).

Evan Fournier sera sur le banc face aux Nets.

Et en G League ?