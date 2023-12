La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Absent de l’équipe de Cleveland cette saison pour des raisons de santé mentale, Ricky Rubio ne devrait pas revenir et pourrait même ne plus rejouer en NBA. Les Cavaliers discutent ainsi avec le meneur espagnol pour mettre fin à leur contrat, et libérer une place dans le roster. (The Athletic)

Austin Rivers – sans équipe actuellement – a organisé un workout privé à Orlando ce mercredi, avec John Wall qui a également participé. Des représentants de 15 équipes NBA étaient présents.

Video footage obtained by @NBAonTNT, @BleacherReport from the private workout of Austin Rivers and John Wall in Orlando this morning with half the league’s teams attending. pic.twitter.com/nj0EglmsNr

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 20, 2023

Le pivot du Magic Wendell Carter Jr., out depuis presque deux mois à cause d’une blessure à la main, pourrait faire son retour de blessure ce soir dans le derby entre Orlando et Miami. Côté Heat par contre, Jimmy Butler (mollet) sera absent tout comme Kevin Love (malade). (Source : Orlando Sentinel, Miami Herald)

Le pivot des Knicks Jericho Sims va rater une à deux semaines à cause d’une entorse à la cheville. Les Knicks sont déjà privés de Mitchell Robinson à l’intérieur. (Source : ESPN)

Toujours au rayon des blessures : le rookie du Jazz Keyonte George – touché au pied – se rapproche d’un retour.

Continued good news on Keyonte George: “Keyonte George (left foot inflammation) continues to make progress towards a return. He is traveling with the team and is now participating in on-court activities.”

— Andy Larsen (@andyblarsen) December 19, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

