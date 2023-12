Ja Morant sur son buzzer-beater : “La fin parfaite”

Ja Morant ne pouvait pas rêver d’un meilleur retour : sur le parquet des Pelicans, il a non seulement inscrit 34 points mais il a surtout planté le panier de la gagne au buzzer. “Une fin parfaite” pour “un jour parfait”.

Si c’était le scénario d’un film, on dirait sans doute que c’est too much. Mais parfois la réalité est plus belle que la fiction.

De retour de sa suspension de 25 matchs, Ja Morant a immédiatement brillé, comme s’il n’était jamais parti : 34 points, 6 rebonds, 8 passes, et donc ce buzzer-beater – son tout premier en carrière – pour couronner un comeback de 24 points.

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER 🤯 pic.twitter.com/Tu2MAComDY

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

“C’était la fin parfaite, un jour parfait.” – Ja Morant

Parfait, c’est le mot.

Quelques minutes à peine après son buzzer-beater, Morant a également réagi au micro de Stephanie Ready (TNT), entre excitation mais aussi soulagement.

“J’ai beaucoup travaillé. Je n’ai pas joué depuis 8 mois. J’ai eu beaucoup de temps pour moi, pour mieux me connaître, j’ai dû traverser beaucoup de jours difficiles. Le basket c’est ma vie, c’est ce que j’aime, c’est thérapeutique pour moi, et je suis excité d’être de retour.”

Malgré les sifflets des fans des Pelicans pendant la rencontre, Ja Morant gardera forcément un grand souvenir de ce match pas comme les autres. Un match qui lui servira peut-être de fondation pour vraiment aller de l’avant après les dérives des derniers mois, et qui servira peut-être aux Grizzlies – ravis de retrouver leur leader – dans leur objectif de renverser leur saison.

Sources texte : ESPN / TNT