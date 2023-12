C’est le grand jour pour Ja Morant. Suspendu 25 matchs par la NBA après s’être montré avec un flingue sur Instagram, le meneur star des Grizzlies fait son retour sur les parquets ce mardi à la Nouvelle-Orléans. Un retour hyper attendu pour une équipe de Memphis bloquée dans les bas-fonds de la Conférence Ouest.

235 jours.

Cela fait 235 jours que Ja Morant n’a pas foulé un parquet NBA. Pendant que les Grizzlies enchaînaient les défaites au cours des 25 premiers matchs de la saison 2023-24, Morant était éloigné des terrains, en train de suivre une thérapie pour revenir sur le droit chemin après les dérives des derniers mois. Une expérience pas facile à vivre pour Ja mais sans doute nécessaire, lui qui assure avoir “une nouvelle vision de la vie” désormais.

Que vous le croyez ou pas, une chose est certaine : Ja Morant est impatient à l’idée de retrouver les parquets. Se sentant forcément coupable/responsable du début de saison raté des Grizzlies (6 victoires – 19 défaites, 13e à l’Ouest), le phénomène sait que son absence a plombé le début de saison de Memphis. Mais Ja sait aussi qu’il a les capacités pour booster son équipe dès son retour.

Jusqu’à renverser la saison des Grizzlies ?

Au vu du talent du bonhomme, on a envie de répondre oui à cette question.

On parle de Ja Morant, l’un des meilleurs meneurs NBA et candidat MVP quand il est sur le terrain. Plus de 26 points et 8 passes de moyenne la saison dernière, des qualités athlétiques venant tout droit de Jupiter, une créativité offensive unique, et une capacité rare de sublimer une équipe à travers son charisme et son côté hyper spectaculaire.

C’est ce gars-là que les Grizzlies vont retrouver ce soir.

Un gars qui fera forcément un bien fou à la pire attaque de la NBA (seulement 105,9 points pour 100 possessions, moins de 24 assists par match). Un gars qui va apporter une grande dose d’excitation à la seconde où il posera le pied sur le parquet du FedExForum, devenu très silencieux en son absence. Un gars qui – à tout moment – peut prendre son équipe sur les épaules.

“Je ne suis pas inquiet par rapport à notre position actuelle. Je pense qu’on va bientôt se trouver, on va dans la bonne direction et on ne peut que progresser.” – Ja Morant

Morant va retrouver une formation des Grizzlies qui – malgré ses grosses difficultés – n’a pas lâché l’affaire. Pour preuve, Memphis reste la 11e meilleure défense NBA. Un signe encourageant pour la suite et qui montre que l’équipe reste relativement soudée sur le plan collectif. Et si vous êtes plutôt du genre à voir le verre à moitié plein, on peut ajouter que des joueurs comme Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. ont été forcés à prendre plus de responsabilités offensives en son absence, avec plus ou moins de succès. Les deux joueurs réalisent en tout cas leur meilleure saison au scoring et ça peut servir aux Grizzlies une fois que Morant sera de retour.

Néanmoins, le début de saison cata des Grizz ne s’explique pas uniquement par l’absence de Ja Morant. Et son retour ne peut donc pas être la réponse à tous les problèmes de Memphis.

Si les Grizzlies devraient également récupérer Marcus Smart cette semaine, l’infirmerie est toujours bien remplie : Steven Adams ne jouera pas cette saison, Brandon Clarke est toujours au cœur d’une longue rééducation pour sa rupture au tendon d’Achille, tandis que Luke Kennard et Derrick Rose sont également out. Tout ça pour dire que les blessures représentent également une raison majeure des galères de Memphis. Vous ajoutez à ça le départ de Dillon Brooks (qui mine de rien se ressent), des jeunots comme David Roddy et Ziaire Williams qui peinent à assumer de nouvelles responsabilités, et ça donne une équipe en manque cruel de profondeur et de solutions.

Pour ne rien arranger, la Conférence Ouest n’est pas du genre à faire des cadeaux cette année. La 10e place du classement, synonyme de dernier ticket pour le play-in tournament, est occupée par une équipe de Phoenix possédant un bilan positif (14 victoires – 12 défaites). Les Grizzlies ont ainsi un retard de 7,5 matchs à combler, ce qui risque d’être très tendu au vu du niveau de la concurrence…

Il y aura forcément un avant et après Ja Morant cette saison à Memphis. Reste à voir jusqu’à quel point son retour peut impacter positivement les Grizzlies après ce début de saison hyper compliqué. Début de réponse à partir de cette nuit, du côté de la Nouvelle-Orléans (1h30).