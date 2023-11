Les Memphis Grizzlies connaissent un début de saison très compliqué. Entre suspension et blessures, les résultats ne suivent pas. Alors pour attirer du public au FedExForum, les dirigeants ont mis en vente des places à… 4 dollars.

Voici une liste non-exhaustive des choses que vous pouvez vous payer pour 4 dollars : une vingtaine de bonbons à la boulangerie locale, 40 pains au chocolat dans la même boulangerie selon Jean-François Copé, un ticket de RER La Défense – Gare de Lyon, une place pour un concert de Keen-V ou encore une occasion d’aller voir les Memphis Grizzlies jouer au FedExForum.

The Grizzlies have had a slow start, and ticket prices are as cheap as $4 😮

A CENTER court, LOWER level ticket is only $175 to their next game vs. the Heat.

(Prices via @TickPick) pic.twitter.com/5iRcLXMzCq

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 8, 2023

Ces prix cassés s’expliquent par le mauvais début de saison de l’équipe. Une entame qui était annoncée difficile, notamment du fait de la suspension de Ja Morant pour avoir voulu reproduire la scène d’introduction du clip Zoo de Kaaris dans un live Instagram.

Il faut dire que Memphis a aussi été frappé par la malchance sur le poste de pivot. Steven Adams a été annoncé out pour la saison, un jour avant le début de cette dernière, Brandon Clarke est encore loin d’être en état de jouer après sa blessure l’année dernière, et même Xavier Tillman a été écarté des parquets.

Résultat : une victoire en huit matchs, la pire attaque et le pire bilan de NBA. Difficile d’attirer les foules comme ça, mais tout de même 4 dollars…

On a calculé pour vous : si vous décidez sur un coup de tête de partir à Memphis pour aller voir les prochains matchs face à Phoenix et Minnesota (fin novembre) et que vous restez dormir au Midtown Cozy Studio, le voyage vous coûtera exactement 735 euros, frais de nourriture non inclus. Soit exactement le même prix que celui d’une place en catégorie 2 pour le NBA Paris Game en janvier 2024.

Alors, le voyage dans le Tennessee, c’est pour quand ?

Sources texte : Legion Hoops / TickPick