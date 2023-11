Après une presque pause (deux matchs seulement hier), on repart de plus belle en ce vendredi soir avec une soirée à neuf matchs, neuf matchs qui comptent pour le In-Season Tournament, neuf matchs avec une bonne demi-douzaine de Français sur les terrains, et donc environ 18 raisons de faire une belle nuit blanche. Vous voulez quelques preuves ?

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Sixers

1h : Wizards – Hornets

1h30 : Celtics – Nets

2h : Rockets – Pelicans

2h : Grizzlies – Jazz

2h : Spurs – Wolves

2h30 : Mavericks – Clippers

4h : Suns – Lakers

4h : Kings – Thunder

Le match à ne pas rater : Spurs – Wolves

On vous a prévenu, ça sent la rengaine quasi quotidienne. Oui, ce soir, encore, le match que l’on vous conseille fortement de regarder n’est autre que celui des Spurs, de Victor Wembanyama. Oui les Spurs sont nuls, oui Wemby est dans le dur cette semaine, mais oui également s’affrontent ce soir les deux intérieurs français les plus solides du moment, et ouvrez le débat tant que vous voulez nous on vient de partir en trombe. Victor qui tentera de scorer sur Rudy, Rudy qui tentera de défendre sur Wemby et de scorer sur… non rien, bref un superbe combat à venir entre nos deux géants, en espérant que les Wolves ne mènent pas 97-41 à la mi-temps au vu des moods respectifs des deux franchises. Un homme en très grande forme, l’autre qui apprend chaque jour, alors à qui le pompon ce soir dans le Texas ?

Les Français sur le pont :

Wemby face à Rudy, on va pas le répéter cent fois

Killian Hayes face à Nicolas Batum pour débuter la soirée

Bilal Coulibaly qui fait la mala avec Brandon Miller

Théo Maledon pour faire souffler LaMelo Ball

Ousmane Dieng dans l’enfer du Golden1 Center

Moussa Diabaté, Sidy Cissoko, Olivier Sarr et Malcolm Cazalon… plutôt en G League ?

Mais aussi …