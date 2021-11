Programme NBA : le retour de LeBron James c’est peut-être pour ce soir, papy commençait à choper des escarres

Ce qui est bien avec la fin de la semaine, c’est qu’on peut décider de sortir, ou alors esquiver le froid en restant bien au chaud devant le League Pass. Nous on préfère la deuxième option, surtout que le programme de ce soir vaut le détour. LeBron James pourrait faire son retour face à Boston, et encore une fois Nikola Jokic tentera de porter les Nuggets face aux dangereux Bulls. Enfin, y’aura également un air de revanche entre les Mavericks et les Suns. Alors, toujours envie de mettre le nez dehors ?

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

1h : Hornets – Pacers

Hornets – Pacers 1h : Pistons – Warriors

Pistons – Warriors 1h30 : Celtics – Lakers

Celtics – Lakers 1h30 : Nets – Magic

Nets – Magic 2h : Pelicans – Clippers

Pelicans – Clippers 2h : Bucks – Thunder

Bucks – Thunder 3h : Nuggets – Bulls (sur beIN Sports 4)

Nuggets – Bulls 4h : Suns – Mavericks (sur beIN Sports 1)

Suns – Mavericks 4h : Kings – Raptors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nuggets – Bulls (3h) : comme souvent, quand les Nuggets arrachent une victoire, c’est parce que le Joker a livré une performance hors normes. Face à Chicago et son duo létal DeMar DeRozan – Zach LaVine, le niveau de difficulté risque d’atteindre des sommets pour Nikola Jokic, d’autant plus que les Bulls sortent d’une défaite un peu inattendue contre les Blazers et voudront ainsi rectifier le tir. Cependant, plus le pivot de Denver portera sa franchise à bout de bras, plus sa participation à la conversation du MVP sera légitime. Surtout face à un autre joueur qui a sa place dans cette discussion en ce début de saison, Deebo DeRozan. Juste pour info, niveau absences, toujours pas de Michael Porter Jr. et de Nikola Vucevic pour ce soir.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Quand le King est susceptible de faire son retour, bien évidemment ça attire l’attention. Les Lakers pourraient avoir leur Big 3 au complet contre les Celtics et peut-être qu’un LeBron James en bonne santé permettra à Los Angeles de montrer plus de maîtrise dans ses matchs. Son retour potentiel veut dire moins de pression pour Anthony Davis mais aussi quelques réajustements à faire après huit matchs sans lui. Officiellement, LeBron est en game-time decision.

LeBron James is a game-time decision tonight, per Frank Vogel. — Jovan Buha (@jovanbuha) November 19, 2021

Déjà absent lors du premier Suns – Mavericks il y a quelques jours à cause d’un bobo à la cheville, Luka Doncic devrait aussi manquer le second de ce soir. Pas top pour le show, mais une nouvelle opportunité pour Kristaps Porzingis, Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr. ou encore notre Frank Ntilikina national de se montrer.

Sauf surprise du chef, les Warriors devraient s’imposer face aux Pistons. Attention cependant, Stephen Curry pourrait prendre une night off pour reposer sa hanche. Peut-être une bonne nouvelle pour le suspense, sinon ça risque de donner +25 après un quart-temps.

Kevin Durant ne jouera pas contre le Magic. L’épaule siffle un peu. Ramesse, c’est à toi de jouer là.

Si dans ce programme vous préférez mater le Bucks – Thunder, ne soyez pas surpris de ne pas voir Mark Daigneault sur le bord du terrain. Le coach du Thunder va bientôt être papa et sera absent du banc pour les trois prochains matchs, parce qu’on vous rappelle qu’il n’a que 36 ans. Sur ces belles paroles, à vos League Pass, partez !