C’est vendredi et comme souvent le vendredi, la NBA nous offre un joli programme pour aborder le week-end de la meilleure des manières. 10 matchs au menu, et surtout de gros duels entre superstars pour bien pimenter la night.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Hawks

1h : Pistons – Kings

1h30 : Celtics – Magic

1h30 : Cavaliers – Pacers

1h30 : Sixers – Warriors

1h30 : Raptors – Nets

2h : Bulls – Knicks

2h : Thunder – Wolves

2h30 : Mavericks – Blazers

4h : Lakers – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Mavericks – Blazers (2h30). Y’a-t-il un joueur plus chaud que Damian Lillard en NBA actuellement ? Pas sûr. Sur ses quatre derniers matchs, Dame Time tourne à quasiment 38 points de moyenne pour trois victoires des Blazers. Celui qui est tout près de battre le record all-time au scoring chez les Blazers ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, et Luka Doncic va clairement avoir quelqu’un à qui parler cette nuit. Justement, en parlant de Luka, on attend une réaction de sa part, lui qui reste sur une perf pas tip top (30 points mais à 9/23 au tir, 2/8 à 3-points, 5 turnovers) dans la dernière défaite de Dallas contre Cleveland il y a deux jours. Les Mavericks ont en plus besoin d’un succès pour repasser dans le positif (14 victoires – 14 défaites) et ne pas perdre de vue le Top 8 de l’Ouest. De quoi nous offrir un joli duel qui pourrait bien faire des étincelles.

Lakers – Nuggets (4h). En fin de nuit, Nikola Jokic et ses Nuggets vont rendre visite à Anthony Davis et LeBron James du côté de Los Angeles pour tenter d’aller chercher un quatrième succès de suite. Sachant que tous les matchs des Lakers connaissent un scénario de fou en ce moment, on se dit que ce serait une erreur de passer à côté de cette rencontre, surtout au vu du casting. Jokic rejoue comme un MVP depuis quelques semaines, AD est toujours aussi énorme, tandis que LeBron lâche des highlights comme s’il avait 25 piges. Alors venez, vous ne le regretterez pas.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT