Cade Cunningham est passé sur le billard aujourd’hui si l’on en croit ESPN. Pour rappel, le joueur des Pistons a décidé de se faire opérer pour soigner sa blessure au tibia.

Sterling Brown a signé un contrat en G League alors que le G League Showcase approche. (Source : Marc Stein)

Les Nets ont pris une amende de 25 000 dollars pour non-respect des règles de la NBA concernant la déclaration des blessures. Pour rappel, Brooklyn avait laissé sur la touche pas moins de huit joueurs face aux Pacers récemment. (Source : NBA)

De retour aux States après sa détention en Russie, Brittney Griner indique qu’elle souhaite jouer en WNBA cette saison, avec le Phoenix Mercury.

