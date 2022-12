C’est le joueur qui a été le plus mentionné dans des rumeurs de transferts depuis des mois, et c’est pourtant le joueur des Lakers qui pourrait le plus rester après la trade deadline du 9 février prochain. Russell Westbrook a beau déplaire auprès de certains, il semblerait que son niveau de jeu récent ait changé la donne…

Sam Amick, au rapport !

Le journaliste de The Athletic est arrivé avec une bombinette en cette fin de semaine, lorsqu’il réalisait une analyse complète de la situation des Lakers.

Avec une trade deadline qui approche et une équipe de Los Angeles qui stagne dans les profondeurs de la Conférence Ouest, certains auraient pu appuyer de nouveau sur le bouton TRADE RUSS. Le meneur, souvent pointé du doigt la saison dernière et alternant entre le très bien et le moins bien cette saison, était au coeur des rumeurs de transferts cet automne. Pas un jour ne semblait passer, il y a quelques semaines, sans qu’un fan pète un plomb ou qu’un potentiel trade soit proposé sur les réseaux sociaux.

Et puis, il y a eu the changement.

Ce changement de rôle, de titulaire à Sixième homme, qui a pas mal changé la donne mine de rien pour le Brodie. En effet, boostant le banc des Lakers et apportant un meilleur équilibre au 5 majeur, Westbrook s’y est retrouvé, Darvin Ham aussi, sans parler d’Anthony Davis et du reste de la franchise. Sans que ce move soit celui qui va redéfinir la hiérarchie chez les Lakers, il faut avouer que les nuages gris se sont effacés au profit d’applaudissements, les soirs où Russ cartonne le second unit adverse.

Et c’est en ce sens, saupoudré de sources, que Sam Amick a mis un stop aux rumeurs de transferts du meneur vétéran.

Selon une source proche des plans des Lakers, le niveau de jeu de Russell Westbrook sur ce mois passé a rendu de moins en moins probable un transfert l’incluant avant la trade deadline qui aura lieu le 9 février prochain. Depuis son changement de rôle, de titulaire à sixième homme, le meneur de 34 ans qui est dans sa dernière année de contrat tourne à 15,2 points, 7,9 passes, 5,8 rebonds et 3,8 balles perdues en moyenne pour 28,2 minutes de jeu. Pour se donner une idée, seulement 6 joueurs (Luka Dončić, Nikola Jokić, Ja Morant, Pascal Siakam, Jrue Holiday et James Harden) ont proposé ces marques de 15 points, 5 rebonds et 7 passes minimum, en moyenne cette saison. Et depuis ce changement de rôle, les Lakers sont à 11 victoires pour 12 défaites.

Info ou intox ?

Hype du moment ou vérité qui se confirmera sur le long-terme ?

D’un côté, on a envie de dire qu’une résolution semble avoir été trouvée, que les Lakers ne vont pas tout chambouler en pleine saison, qu’un trade est trop compliqué face au salaire albatros de Westbrook, et que les problèmes plus importants se situent aujourd’hui autour d’un… autre meneur de jeu, qu’on appellerait Patrick Beverley par exemple.

De l’autre côté, on a envie de dire bullshit, que la source en question fait monter la valeur de Russ, que jamais Rob Pelinka ne va laisser son équipe patauger ainsi dans les bas-fonds de la Conférence Ouest, et que Westbrook ne partira pas cet été (en tant qu’agent libre) contre peanuts.

Dans quel camp se situer ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, malgré toutes les affirmations et les suggestions faites au travers de différents médias, rien ne changera : jusqu’au 9 février 2023, les rumeurs de transferts autour de Russell Westbrook vont s’accélérer. C’est la loi du jeu, et la partie est loin d’être terminée.

Source : The Athletic