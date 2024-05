Rudy Gobert au Hall of Fame, une évidence ?

Couronné d’un 4e trophée de Défenseur de l’Année qui lui permet d’égaler Dikembe Mutombo et Ben Wallace dans l’histoire en tant que joueurs les plus primés dans la catégorie, Rudy Gobert rentre dans la cour des très grands. Les deux codétenteurs des 4 titres de DPOY sont tous deux au Hall of Fame… une – désormais – évidence pour le pivot français ?

🚨 OFFICIEL : RUDY GOBERT EST ÉLU MEILLEUR DÉFENSEUR DE LA SAISON NBA 2023-24 ! 🏆🇫🇷 😍 pic.twitter.com/ltp4rj7wy3

La question peut paraître un peu hâtive, mais elle sera pourtant logiquement posée. Rudy Gobert et ses 4 titres de défenseur de l’année (2018, 2019, 2021, 2024) sont-ils bienvenus au Hall of Fame ? Ici, c’est un grand oui. Dikembe Mutombo et Ben Wallace ont tous deux eu cet honneur, respectivement en 2015 et 2021. Il faudra sans doute attendre un bon moment avant de voir Rudy porter la mythique veste orange des néo-introduits au temple de Springfield, mais ce quatrième trophée est une sorte de bon d’entrée pour le panthéon de la balle orange, aux yeux de ceux qui n’y croyaient encore pas.

“People don’t want to hear this; Rudy Gobert is going in the hall of fame.”

[via Lowe Post Podcast] pic.twitter.com/6UjBeVqY0H

Dikembe Mutombo et Ben Wallace qui sont tous les deux au Hall of Fame.

You do the math. https://t.co/4N5GwklCrp

Au fur et a mesure de sa carrière, qui n’est pas encore terminée, Rudy s’est affirmé comme la référence défensive de son époque au poste de pivot. Ce n’est pas un grand attaquant, mais un redoutable protecteur d’arceau qui a bâti toute son efficacité dans sa capacité de dissuasion. L’arrivée de Victor Wembanyama et de ses mensurations délirantes vont très certainement lui poser beaucoup de souci dans l’optique de la conquête d’un quintuplé historique, mais pour l’instant, aucun joueur n’a marqué défensivement la NBA depuis 10 ans autant que Rudy Gobert. Et ça, ça restera quand il faudra choisir quels joueurs nommer pour une potentielle entrée au HoF. En définitive, Rudy Gobert, c’est :

3x All-Star (2020-22)

1x All-NBA Second Team (2017)

3x All-NBA Third Team (2019-21)

4x Defensive Player of the Year (2018, 2019, 2021, 2024)

6x NBA All-Defensive First Team (2017-22)

1x Meilleur contreur NBA (2017)

1x Meilleur rebondeur NBA (2022)

Allez, un titre en plus pour les Wolves cette année ? Le débat sera définitivement bouclé. D’autres joueurs ont intégré la prestigieuse liste avec 1, 2 ou 3 DPOY, mais avec des titres et/ou des accomplissement offensifs de grande taille. On pense notamment à Kevin Garnett, Alonzo Mourning. De quoi assurer une place si Rudy et ses compères vont au bout cette saison, ou dans un futur proche.