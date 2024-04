La NBA a dévoilé, dans la nuit, les trois finalistes de chaque trophée individuel cette saison. Pour le Défenseur de l’année, ce sont Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Bam Adebayo qui ont été sélectionnés. Le pivot des Minnesota Timberwolves fait figure de grand favori.

Jamais 3 sans 4 est un slogan qui pourrait bien être breveté à Saint-Quentin dans les jours à venir. Rudy Gobert semble plus proche que jamais de devenir le troisième homme de l’histoire de la NBA à remporter quatre trophées de Défenseur de l’année après Dikembe Mutombo et Ben Wallace.

Le pivot des Minnesota Timberwolves est en concurrence avec Victor Wembanyama et Bam Adebayo pour le trophée cette saison. Mais au vu des premiers résultats qui ont été révélés, notamment sur Reddit, il devrait l’emporter avec une certaine marge … et c’est bien normal.

Car le français vient peut-être de réaliser la meilleure saison de sa carrière de ce côté du parquet. 12,9 rebonds, 2,1 contres, mais surtout le pilier de la meilleure défense de la Ligue (et de loin). Les Wolves ont terminé la saison avec un defensive rating de 108,4 reléguant ainsi les deuxièmes du classement, les Boston Celtics à plus de deux points.

Et au niveau de l’impression visuelle c’est encore plus fort. Rudy Gobert n’a jamais semblé aussi mobile, aussi bas sur ses appuis et avec un timing aussi précis. Après le Game 1 entre les Suns et les Timberwolves, Kevin Durant a d’ailleurs confirmé les progrès de la “Stiffle Tower”

“Rudy Gobert s’est tellement amélioré dans sa défense du périmètre. Dans sa capacité à défendre le poste et son arceau […] Nous devons être prudents dans la construction de nos actions et réaliser qu’ils ont un gars qui sera un Hall-Of-Famer à coup sûr grâce à son travail défensif et d’autres joueurs capable de garder le périmètre.”

Kevin Durant on making Rudy Gobert and Karl-Anthony Towns work defensively: “Rudy’s gotten extremely better at guarding perimeters, guarding posts, guarding the rim. So you can’t just throw ‘em in actions expecting them to just give in. I think we’ll be strategic with what we do” pic.twitter.com/IWRB5XiODs

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) April 19, 2024

Pour un joueur souvent critiqué par ses pairs et par des légendes NBA, ces mots d’un des meilleurs attaquants de l’histoire viennent véritablement rendre hommage à son travail acharné depuis des années.

Alors qu’on lui donne d’ores et déjà le trophée, c’est on ne peut plus mériter. Mais attention Rudy, y a un autre petit frenchy qui a annoncé que c’était ton dernier. À toi de lui donner tord en progressant encore et en devenant le premier joueur de l’histoire à aller chercher cinq titres de Défenseur de l’année.

Source texte : Gérald Bourguet