On parlait du besoin des Spurs d’aller chercher un meneur vétéran, sachant bien jouer avec un grand et capable de faire gagner en maturité au vestiaire de San Antonio. Figurez vous que les Spurs se sont justement penchés sur un CV pas trop mal : celui de monsieur Chris Paul. En tout cas niveau expérience, on est pas trop mal.

Alors que la piste Trae Young est chuchotée de plus en plus fort dans les rumeurs de transfert de la NBA, une autre possibilité est apparue pour les Spurs selon l’insider NBA Marc Stein. Dans un rapport des dernières informations qui lui étaient tombées dans les oreilles, Marc Stein a mentionné un apparent intérêt des Spurs à l’idée de récupérer Chris Paul. Sa prochaine année de contrat dont le montant s’élève tout de même à 30 millions tout rond n’est pas garantie. Il pourrait donc se tester le marché et devenir Free Agent à l’été.

The Spurs could be a suitor for Chris Paul this offseason!

On le sait, le poste de meneur de jeu a été source de maux de têtes chez les Spurs cette saison. Un premier essai avec Jeremy Sochan à la gestion, pourtant ailier fort habituellement, avant de remplacer l’américano-polonais par Tre Jones, plus fiable mais pas encore au niveau de la tâche principale qui lui incombe. A savoir : faire en sorte que Victor Wembanyama trouve une vingtaine de bons tirs par match. Quand on sait que Chris Paul a emmené DeAndre Jordan vers une All-NBA First Team, imaginez les travaux réalisables avec la polyvalence exceptionnelle de Victor Wembanyama.

Une arrivée de Chris Paul en terres texanes, une première étape vers une belle progression globale des Spurs l’année prochaine ? Le potentiel est là, maintenant il faut voir si l’intérêt est mutuel du côté de Christopher Paul. Réponse cet été.