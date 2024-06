D’après Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN, les Warriors sont tombés d’accord avec Chris Paul pour repousser à dimanche le jour de la décision pour garantir son année de contrat 2025 à 30 millions de dollars. Qu’est-ce que ça veut dire ?

A la base prévue aujourd’hui, la décision pour potentiellement garantir à Chris Paul son année de contrat 2024-25 à 30 millions attendra dimanche. Un sursis qui permettra aux Warriors de prendre plus de temps pour trouver un potentiel transfert impliquant CP3.

En plein contexte de Free Agency, le gros objectif des Warriors est d’aller chercher Paul George et potentiellement d’autres joueurs level All-Star. Ce léger gain de temps va leur laisser une petite marge de manœuvre supplémentaire pour voir venir.

The Warriors and Chris Paul mutually agreed to push back his guarantee date on $30 million, per @wojespn.

With this happening, it likely indicates Golden State is indeed preparing to pursue Paul George and other star-level players. pic.twitter.com/Yj1UDFqsFl

— Evan Sidery (@esidery) June 28, 2024

Chris Paul n’a plus qu’une année de garantie sur son contrat. A l’aube de sa vingtième saison dans la Ligue, le meneur va doucement sur ses 40 ans. Il est passé sous les 10 points de moyenne pour la première fois de sa carrière cette année. Cela fait quatre saisons que la production au scoring chute pour le Point God. Cette année, il n’a joué que 58 matchs, gêné par des blessures, et il était l’écrasante majorité du temps remplaçant. S’il peut encore apporter avec ses qualités uniques de playmaker, il n’est évidemment plus un joueur qu’on paye 30 millions la saison (sans transfert, GS peut toujours couper CP3).

Allez, rendez-vous dimanche pour y voir plus clair dans le futur de Chris Paul.

Source texte : ESPN

