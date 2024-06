James Borrego ne coachera pas les Pistons

Après avoir viré Monty Williams, les Pistons sont toujours à la recherche d’un coach et avaient notamment dans le viseur James Borrego. Mais ce dernier ne viendra pas à Detroit.

La nouvelle a été annoncée par Chris Haynes de Bleacher Report. James Borrego a retiré sa candidature concernant le poste de coach des Pistons. On imagine qu’il va rester dans son costume d’assistant chez les New Orleans Pelicans.

New Orleans Pelicans associate head coach James Borrego has removed himself from consideration for the Detroit Pistons head coach opening, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/NrrU9to7Cp

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 28, 2024

Les Pistons sont la seule équipe NBA qui ne possède pas de coach à l’heure actuelle. Pas idéal alors que la Draft vient de passer et que la Free Agency est sur le point de débuter.

Le nouveau président des opérations basket de Detroit Trajan Langdon est un ancien des Pelicans, et connaissait donc bien Borrego. Ce dernier ne faisant plus partie des candidats, vers qui les Pistons vont-ils se tourner ?

