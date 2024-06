Klay Thompson et les Warriors, ça sent la fin…

Cela fait plusieurs mois que l’avenir de Klay Thompson aux Warriors représente un gros point d’interrogation. Et plus on s’approche de la Free Agency (30 juin), plus le Splash Brother semble s’éloigner de San Francisco.

Le dernier match de Klay Thompson avec Golden State sera-t-il celui où il a terminé avec 0 point à 0/10 au tir face aux Kings en avril dernier ? Aussi moche que ça en a l’air, on y va tout droit.

“Relation irréparable”, “Regarde ailleurs”, “Une séparation semble mieux pour tout le monde”. Voici certains des termes employés par Anthony Slater de The Athletic concernant Klay Thompson et son avenir.

Pour rappel, le sniper est sur le point de devenir agent libre et les deux camps n’ont pratiquement pas avancé sur une potentielle prolongation de contrat. Malgré ce qu’ont pu dire Stephen Curry, Steve Kerr et d’autres sur leur volonté de garder Klay, les dirigeants de Golden State n’ont pas l’air de vouloir s’arracher pour le conserver, lui qui est assez clairement sur le déclin. Forcément, Thompson prend ça comme un manque de respect après tout ce qu’il a accompli dans la Baie. Mais les Warriors sont à la fois dans une situation compliquée financièrement tout en voulant renforcer l’effectif autour de Curry.

Si un départ de Klay Thompson se confirme, plusieurs équipes vont forcément essayer de mettre la main dessus, lui qui reste l’un des meilleurs snipers de la NBA (38,7% de réussite à 3-points en 9 tentatives par match cette saison).

Orlando, Dallas, Denver ou encore Philadelphie surveillent le dossier de près.

