Alors que la deadline pour les player/team options est fixée à demain, les Raptors ont fait leur choix concernant Bruce Brown, potentiel agent libre.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Toronto a décidé d’activer sa team option sur Brown, qui reste donc sous contrat avec les Raptors une année supplémentaire pour 23 millions de dollars.

Brown's agents Ty Sullivan and Steven Heumann of @CAA_Basketball negotiated the 2-year, $45M deal with Indiana before it landed in the Pascal Siakam trade. Raps picking up option gets Brown deal's full value and now it likely becomes part of a trade this summer or during season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2024

Ce choix ne signifie pas pour autant que Bruce Brown fait partie du nouveau projet Raptors, bien au contraire.

Si théoriquement BB reste au Canada pour un an de plus, il ne passera probablement pas le mois de février. En activant cette team option à 23 millions, les Dinos gardent la main sur leur joueur pour faire de lui une monnaie d’échange. Une dernière année de contrat avec un tel salaire, c’est idéal dans l’optique de monter un transfert. Champion NBA en 2023 et joueur polyvalent, Bruce Brown pourrait bien intéresser du monde d’ici les semaines et mois à venir.

Dans le cas où les Raptors auraient décliné leur team option sur Bruce Brown, ce dernier aurait probablement quitté le Canada sans contrepartie. Et ça, Toronto ne le voulait pas, même si ça aurait permis à l’équipe canadienne de faire quelques économies sur le court terme.

Petit move intéressant des Raptors, qui conservent donc Bruce Brown et l’attractivité qu’il représente sur le marché des transferts.

