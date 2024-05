Bruce Brown (Raptors) échangé le soir de la Draft ?

Acquis en cours de saison dans le trade de Pascal Siakam aux Pacers, Bruce Brown ne devrait pas s’éterniser chez les Raptors. La franchise envisagerait d’activer sa team option avant de l’échanger aux alentours de la Draft NBA.

C’est une info qui ne surprendra pas grand monde mais le futur de Bruce Brown semble s’écrire loin de Toronto. Transféré au Canada en cours de saison, le guard a fini l’exercice avec les Dinos mais son profil et son salaire ne collent pas avec le projet d’une reconstruction.

Selon Doug Smith du Toronto Star, Masai Ujiri devrait donc mettre son joueur sur le marché. Pour cela, le dirigeant va devoir activer la team option présente dans le contrat de Brown. Les Raptors ont jusqu’au 29 juin pour utiliser cette option. Brown serait alors sous contrat pour la saison 2024-2025 avec un salaire de 23 millions de dollars.

Suite à ça, Toronto pourra lancer les enchères. Si Bruce Brown sort d’une saison plutôt moyenne entre Pacers et Raptors (10,8 points, 4,2 rebonds, 2,9 passes), il présente encore de la valeur pour bon nombre de franchises. Personne n’a oublié qu’il était encore le facteur X d’une équipe championne NBA il y a tout juste un an et plusieurs contenders seront sans doute intéressés à l’idée de monter un échange.

Pour les Raptors, c’est aussi l’occasion d’obtenir une contrepartie qui aidera l’équipe à remonter la pente. Soit un jeune dans son contrat rookie à développer ou alors un choix de Draft pour la cuvée à venir ou l’une des suivantes. Toronto a perdu son 8ème choix de la Draft 2024, suite à l’échange de Jakob Poeltl. Les Dinos disposent encore des picks 19 et 31. Avec Bruce Brown dans leur manche, peut-être tenteront-ils de monter de plusieurs crans le soir de la Draft qui sait ?

Source texte : Toronto Star