Wes Unseld Jr. ne sera pas resté à Pôle Emploi très longtemps. Quatre mois après avoir été viré par les Washington Wizards, l’ancien coach de D.C. rejoint le nouveau staff de Billy Donovan aux Bulls.

La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Wes Unseld Jr. devient ainsi l’assistant numéro 1 du head coach Billy Donovan à Chicago.

Billy Donovan et Wes Unseld Jr sur le même banc, que peut-il se passer de mal. https://t.co/RecYIN9rDr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2024

Wes Unseld Jr. retrouve un poste d’assistant coach qu’il connaît bien puisqu’il possédait le même rôle entre 2005 et 2021, lui qui a notamment passé six ans dans l’ombre de Michael Malone à Denver (2015-21). Il retrouve aussi un poste qui est peut-être mieux adapté à ses capacités actuelles, Unseld Jr. montrant ses limites de head coach lors de sa première expérience aux Wizards.

Arrivé dans la capitale en 2021 pour succéder à Scott Brooks, le fils de Wes Unseld n’a pas réussi à redresser la franchise. Pire encore, une fois le mode reconstruction enclenché par l’équipe de Washington il y a un an, le coach a été incapable de poser des fondations solides. Non seulement ça perdait des matchs, ce qui était attendu après les trades de Bradley Beal et Kristaps Porzingis, mais surtout les Wizards ressemblaient à tout sauf à une équipe de basket.

Viré des Wizards en janvier après un bilan de 7 victoires – 36 défaites, Wes Unseld Jr. espère désormais rebondir aux côtés de Billy Donovan aux Bulls. Bon courage.

Source texte : ESPN