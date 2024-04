On s’attendait à rien, mais on est quand même déçu. Merci les Bulls pour cette saison où il ne s’est absolument rien passé d’intéressant, à quelques shoots de Coby White près. Enfin pas ce soir.

Les Bulls avaient entretenu l’espoir de disputer une série de Playoffs en battant mercredi les Hawks, mais ils ont été rattrapés par la réalité cette nuit contre le Heat, beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus fort, tout simplement.

Quand ton équipe est en plein naufrage à 3-points et que ton meilleur shooteur du parking s’appelle DeMar DeRozan, pas besoin de finir cette phrase. Il n’y aurait d’ailleurs même pas eu besoin de finir le match, ni même de le commencer pour les mauvaises langues. Un tout début de rencontre moyen puis un 25-2 encaissé ou quelque chose comme ça, les mecs arrivés trop tard car trainant à la buvette du Kaseya Center n’ont rien compris en rejoignant leur place.

39 victoires, 43 défaites, un Zach LaVine blessé les deux tiers de la saison, un Lonzo Ball blessé les cinq quarts de la saison, Andre Drummond dans le Shaqtin’ A Fool, Arturas Karnisovas en espadrille à Bourg-en-Bresse et donc cette défaite au deuxième match du play-in, voilà pour les infos à retenir de cette superbe saison dans l’Illinois. Une saison moyenne, moyenne moins moins, avec des choix du front office qui vont devenir obligatoires pour ne pas s’enfoncer ad vitam eternam dans le ventre mou de l’Est.

Allez, on souhaite de bonnes vacances aux Bulls, en espérant un coup de pied rapide dans la fourmilière des bureaux du United Center. On s’emmerde là, les gfars, allez, un effort.