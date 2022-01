Programme NBA : 9 matchs au menu dont un Bulls – Warriors à 1h30, de quoi bien lancer le week-end

On est déjà vendredi, la semaine est passée à une vitesse folle et c’est le moment de décompresser un coup devant la NBA avant d’entamer le week-end. On prévient tout le monde à la maison : demain c’est grasse mat’ parce que la nuit s’annonce animée. Bulls – Warriors d’abord, puis un gros duel Ja Morant – Luka Doncic ensuite.

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 14 JANVIER 2022

1h : Pacers – Suns

: Pacers – Suns 1h : Hornets – Magic

: Hornets – Magic 1h : Pistons – Raptors

: Pistons – Raptors 1h : Sixers – Celtics

: Sixers – Celtics 1h30 : Bulls – Warriors (sur beIN Sports 1)

: Bulls – Warriors (sur beIN Sports 1) 2h : Heat – Hawks (sur beIN Sports 4)

: Heat – Hawks (sur beIN Sports 4) 2h30 : Spurs – Cavaliers

: Spurs – Cavaliers 4h : Kings – Rockets

: Kings – Rockets 4h : Grizzlies – Mavericks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Warriors (1h30) : le numéro 1 de l’Est contre le numéro 2 de l’Ouest : l’affiche de la soirée n’était pas bien compliquée à trouver. Seuls bémols de la soirée, Klay Thompson est préservé (les Warriors sont en back-to-back) tandis que Draymond Green sera encore absent, tandis que côté Bulls, c’est Derrick Jones Jr. qui est forfait après sa blessure face aux Nets. On vous pardonnera si vous ratez les premiers matchs de cette nuit, mais à partir de 1h30 si vous n’êtes pas devant votre écran c’est que – quelque part – y’a un petit souci. Le contexte est en plus favorable car les deux équipes ont besoin de se relancer. Les Bulls sortent d’une fessée bien humiliante face à Brooklyn et les Golden State Warriors ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, dont un face au Bucks hier. On a donc deux équipes qui vont avoir à cœur de se racheter de leurs récentes performances. Du côté des Bulls comme des Californiens, ça joue habituellement bien ensemble avec des individualités supra-smooth et spectaculaires, donc cette confrontation est recommandée par tous les ophtalmos pour une bonne santé oculaire. DeMar DeRozan, Zach LaVine, Lonzo Ball, Stephen Curry, le futur All-Sta r Andrew Wiggins… ça devrait faire des étincelles alors on prend un grand thermos de café pour tenir jusqu’à 1h30, et on attend patiemment le début de la rencontre.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Grizzlies peuvent faire la passe de 12 face aux Mavs, d’autant plus que Dallas est privé de sa licorne Kristaps Porzingis (protocole COVID). Ja Morant versus Luka Doncic, ça va envoyer du bois.

Affiche historique à l’Est entre Philly et Boston. Shake Milton et Danny Green ne seront pas de la partie mais – sauf leur respect – ça ne devrait pas chambouler la teneur du match.

Pacers – Suns : on a envie de souhaiter bonne chance à Indiana…

Les Hornets enchaînent les victoires en ce moment et le Magic enchaîne les défaites… Pas besoin de vous faire un tableau pour vous expliquer que la soirée s’annonce compliquée pour les Floridiens.

Raptors – Pistons : Cade Cunningham a battu son record en carrière au scoring face au Jazz dans la nuit de lundi à mardi, alors on va voir de quel bois se chauffe le rookie ce soir.

Les Hawks peuvent-ils faire pire que pire face au Heat ?

Le match Kings – Rockets ? Heu… Franchement bof… On va parier sur un nouveau game-winner de Kevin Porter Jr. pour pimenter un peu le tout.

Rendez-vous dès 1h30 donc pour un match bien lourd, avant d’aller voir un peu plus tard si Ja Morant parvient à se satelliser après un chase-down block.