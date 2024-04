Quatorze matchs ce soir, quinze si on compte le Game 1 des Finales de G League, seize avec le Game 1 des Finales d’EuroCup, et dix-sept si on compte la finale de Lego Masters. Une nuit incroyable se profile alors prévoyez le café par décilitres, très bon exercice pour préparer les Playoffs.

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Mavericks

1h : Sixers – Pistons

1h : Raptors – Pacers

1h30 : Hawks – Heat

1h30 : Bucks – Celtics

2h : Bulls – Knicks

2h : Rockets – Magic

2h : Grizzlies – Spurs

2h : Wolves – Wizards

2h : Thunder – Kings

3h : Jazz – Nuggets

4h : Lakers – Warriors

4h : Suns – Clippers

4h : Blazers – Pelicans

Le match à ne pas rater : Lakers – Warriors

Voilà un match qui pourrait bien être la preview d’un incroyable choc du play-in tournament la semaine prochaine, avec effet immédiat pour son perdant… de partir en vacances. Avant un tel potentiel dénouement il coulera tout de même de l’eau sous les ponts, à commencer par ce soir avec un match qui confirmera de manière quasi certaine la place 10 des Warriors en cas de défaite, ou bien les places 9 et 10 des Lakers et des Warriors – peu importe l’ordre – en cas de victoire des Dubs. Comprendo ? LeBron James, Anthony Davis, D’Angelo Russell, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Chris Paul, Andrew Wiggins, un beau plateau de Playoffs et un match qui s’annonce monstrueux en terme d’enjeu et donc, logiquement, d’intensité. Rendez-vous à 4h !

Mais aussi …

Les Mavs ont l’occasion de valider +++ leur cinquième place mais aussi de se rapprocher de la quatrième ce soir. On voudrait pas être la défense des Hornets.

Joel Embiid pourra se chauffer un peu avant le play-in en tabassant la raquette des Pistons. En plus, ils vont adorer ça.

Les Pacers ont une bonne carte à jouer à Toronto. Une victoire, et la sixième place se rapprochera de plus en plus.

Le Heat n’a plus le choix et doit faire un sans-faute pour éviter le play-in. Ça commence ce soir à Atlanta.

Les Celtics ont matraqué l’Est toute la saison et vont peut-être reposer les cadres cette semaine. Ce qui arrangerait bien les Bucks ce soir, évidemment.

Les Knicks et le Magic seront à la lutte pour le podium de l’Est, respectivement à Chicago et Houston.

Grizzlies – Spurs à 2h, l’une des quatre dernières occasions de voir un quadruple-double cette saison, et Zach Collins n’a rien à voir là dedans.

Les Wolves et les Nuggets se disputent encore et toujours la première place de l’Est, ce soir face aux Wizards et au Jazz.

Nikola Jokic pourrait d’ailleurs mettre la Chantilly sur son futur trophée de MVP.

Le Thunder tentera d’emmerder jusqu’au bout Minny et Denver, mais pour cela il faudra battre des Kings qui ont, eux aussi, besoin de gagner pour éviter le play-in.

Victoire impérative pour les Suns contre les Clippers, qui semblent pour leur part un peu plus pépère au niveau du classement.

Sincèrement, QUI va regarder le match entre les Blazers et les Pelicans ?

Les Français