Plus que deux séries dans ce premier tour et ça peut se terminer dès ce soir si les Warriors et les Lakers font le boulot à domicile. Grizzlies comme Kings ont d’autres plans au programme. C’est l’heure du programme NBA du jour !

Le programme

2h : Warriors – Kings (3-2)

4h30 : Lakers – Grizzlies (3-2)

4 équipes mais que deux places pour intégrer le dernier carré à l’Ouest du pays. Avantage aux équipes qui reçoivent avec Golden State qui n’a jamais été aussi proche de sortir les Kings. Après avoir fait le plein à domicile, les Dubs ont fait le gros coup en l’emportant à Sacramento. De retour à la maison, les Splash Brothers peuvent désormais finir le boulot, dans une salle qui est l’une des plus solides forteresses du pays. (33-8 en régulière) Toutefois, hors de question d’envoyer trop vite les imprévisibles Kings en vacances. Comme depuis le début de ces Playoffs, la Beam team compte bien vendre chèrement sa peau, à commencer par un De’Aaron Fox amoindri certes mais prêt à jouer au mr Clutch une fois de plus. Les rois peuvent-ils forcer un Game 7 à domicile ? Le défi s’annonce immense mais Sactown a un cœur gros comme ça.

Des Kings au King il n’y a qu’un pas et LeBron James peut lui aussi valider le billet cette nuit face aux Grizzlies. Dans le dur au dernier match, LBJ a promis qu’il allait remettre les pendules à l’heure à la maison. Quand on connaît le mental du bonhomme, ça peut vite devenir chaud pour les Oursons. Memphis de son côté croit plus que jamais en ses chances. Desmond Bane, Dillon Brooks, Xavier Tilman, les prises de parole se sont multipliées ces derniers jours pour annoncer un Game 7. Comme toujours, les joueurs du Tennessee aiment parler mais il va falloir assumer sur le terrain dans la foulée. Menés 3-1 et au bord du gouffre il y a quelques jours, les Grizzlies ont prouvé qu’ils sont encore loin d’être à Cancun. À voir si cette phrase sera toujours vraie au petit matin.