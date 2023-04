Menés 3-2 par les Warriors après leur défaite à la maison lors du Game 5, les Kings n’ont plus le choix : ils doivent gagner au Chase Center cette nuit pour rester en vie dans ces Playoffs. Mauvaise nouvelle : Sacramento reste sur huit défaites consécutives à San Francisco.

Le résumé du Game 5

25 février 2020. Cette date ne vous dit peut-être rien, mais elle représente celle de la dernière victoire de Sacramento sur le parquet de Golden State. Oui, cela fait depuis trois ans et deux mois, 1 158 jours exactement, que les Kings ne sont pas repartis de San Francisco avec une victoire en poche. 8 matchs joués, 8 matchs perdus pour Sactown sur les terres de Stephen Curry. Une terrible série qui doit absolument s’arrêter ce soir si les Kings veulent continuer leur saison magique.

En Playoffs pour la première fois, ce groupe-là des Kings va affronter une équipe de Golden State à l’ADN de champion, devant le public bouillant du Chase, et avec un Curry qui n’est pas du genre à blaguer au moment de conclure une série. Pas besoin d’y aller par quatre chemins : le challenge est immense pour les hommes de Mike Brown.

“Il faut prendre un match à la fois. Il faut gagner un match, pas deux. La réalité, c’est que mes joueurs doivent traverser ce genre d’expérience en tant que groupe, un groupe qui est ensemble pour la première fois, afin de franchir un cap collectivement.” – Mike Brown

Le coach des Kings veut inspirer ses joueurs en partageant certaines de ses expériences passées, lui qui a connu beaucoup de scénarios différents en Playoffs, que ce soit en tant que coach des Cavaliers de LeBron James (2005-10) ou en tant qu’assistant de… Steve Kerr à Golden State (2016-22). Et pour cela, il peut aussi compter sur certains anciens dans son effectif, comme Harrison Barnes par exemple, également passé par les Warriors avec qui il a gagné le titre en 2015.

“Est-ce qu’on peut être réguliers sur 48 minutes pour forcer un Game 7 ? C’est ça le challenge. Mais je pense qu’on en est capables, on l’a déjà montré au cours de la série.” – Harrison Barnes

Dans la fournaise du Chase, dans ce match à élimination directe, les Kings devront montrer leur capacité à garder la tête froide. Mais surtout, pour espérer l’emporter, ils auront besoin d’un De’Aaron Fox plus performant qu’au Game 5 (24 points et 9 passes, mais à 9/25 au tir et 6 turnovers), lui qui souffre d’une fracture de l’index. Ils auront besoin que Keegan Murray sorte une prestation similaire à celle du Game 4 (23 points), que l’arrière Kevin Huerter se bouge (9 points de moyenne à 16% à 3-points), tout en remportant la bataille de l’intensité face à Kevon Looney, Draymond Green et Cie.

Cela fait beaucoup de conditions (parmi d’autres), et on sait qu’en face les Warriors seront là pour enfoncer le clou. Mais comme le dit Mike Brown, c’est dans des situations compliquées, voir désespérées, qu’une équipe grandit. Les Kings sont passés à un shoot d’arracher le Game 4 dimanche dernier, peut-être que cette fois-ci ce tir rentrera si on a droit à un nouveau money-time très serré.

Allez, rendez-vous cette nuit à 2h du matin, pour un Game 6 qui devrait faire beaucoup d’étincelles.