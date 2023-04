En galère toute la saison à l’extérieur, les Warriors devaient montrer leur meilleur visage pour repartir de Sacramento avec la victoire en poche. C’est chose faite. Stephen Curry et ses copains ont pris le Game 5 en faisant la différence en fin de match pour s’imposer 123-116. Allez, c’est tipar pour le récap.

Les statistiques du Game 5, c’est par ici

La première chose qu’on surveille dans les premières minutes, c’est évidemment la capacité de De’Aaron Fox à jouer avec son index fracturé. Très vite, on se rend compte que le Renard de Sacramento va plutôt bien, lui qui plante plusieurs tirs du parking dans le premier quart. En parlant de tirs à 3-points, les Kings sont en feu lors des 12 premières minutes. Huit tirs primés marqués sous l’impulsion de Fox, Keegan Murray, ou encore Davion Mitchell et Trey Lyles.

Malgré tout, les Warriors résistent bien à cette grosse vague. En début de match, Andrew Wiggins, Klay Thompson et Jordan Poole (à nouveau dans le cinq de départ à la place de Draymond Green) portent l’attaque de Golden State. Ensuite, alors que le champion en titre est une nouvelle fois dominé sans Stephen Curry sur le terrain, le Chef prend le relais pour planter deux banderilles qui remettent les Dubs à seulement trois points des Kings (36-33).

Man is on fire 🔥 Fox, with a broken finger, starts off 3/3 from d33p 🦊 #FeelTheRoar pic.twitter.com/InFezPqApw — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 27, 2023

Sur un nuage au niveau de l’adresse dans le premier quart, les Kings tombent de haut dans le second : 0/9 de loin sur l’ensemble de la période. Alors forcément, compliqué de garder le lead quand vous jouez une équipe aussi explosive que les Warriors. Si De’Aaron Fox tient tête à Steph Curry dans un premier temps, Golden State fait la différence… sans le Chef.

Pendant que ce dernier est sur le banc, Klay Thompson prend feu en mode Game 6 Klay, et aide Golden State à passer un 12-0 au Kings, réduisant le Golden 1 Center au silence. Côté Sacramento, Malik Monk – en grosse galère – s’illustre plus par une grosse charge sur Curry qu’à travers sa contribution offensive (0/4 en première période), Harrison Barnes sort un zéro pointé en première mi-temps, et Kevin Huerter n’arrive toujours pas à lancer sa série. 60-56 pour les Warriors à la pause.

Pendant tant d’années, les Warriors ont régné sur les troisièmes quart-temps pour réduire à néant les espoirs de leurs adversaires. En ce Game 5 crucial à Sacramento, de nombreux souvenirs vont remonter. Alors que les quatre premières minutes de la période sont équilibrées avec des Kings portés par Fox et un Huerter qui trouve un peu son rythme, les huit suivantes sont à l’avantage de Golden State.

Sans Klay Thompson sorti pour quatre fautes, les Dubs montrent leur ADN de champion : Draymond Green joue comme en 2016, Kevon Looney fait encore un énorme chantier dans la raquette face à Sabonis, Jordan Poole joue juste et attaque le cercle, et Gary Payton II – déjà hyper précieux en première mi-temps – fait toujours autant de bien. Golden State prend ainsi une dizaine de points d’avance. Une fois n’est pas coutume, Steph Curry est plutôt discret. Une fois n’est pas coutume, Draymond fait la diff au scoring en attaquant le cercle et en plantant à 3-points. Tout ça dans un Golden 1 Center qui siffle Green toute la soirée.

Face à ça, les Kings se frustrent forcément, et De’Aaron Fox passe pas loin d’une deuxième technique après une faute sifflée contre lui. Sacramento n’est cependant qu’à neuf points (99-90) avant l’ultime période grâce notamment au réveil offensif d’Harrison Barnes, qui est allé chercher des fautes durant le troisième quart-temps pour inscrire des points sur la ligne des lancers.

L’objectif des Warriors est clair au début du quatrième quart : mettre le couvercle et éviter que la salle des Kings s’enflamme. Dans un premier temps, Golden State fait ce qu’il faut grâce notamment à GPII, qui est absolument partout. D’abord à la conclusion sur un superbe mouvement collectif (33 assists au total cette nuit pour GS), puis au rebond offensif pour creuser l’écart. Son activité est exceptionnelle. Stephen Curry et Malik Monk s’échangent ensuite les paniers, mais c’est véritablement ce dernier qui va garder le pied sur l’accélérateur pour faire revenir les Kings.

Dans le dur pendant une bonne partie du match, Monk prend les choses en main pendant que Fox – perturbé par son index – se montre discret. Au scoring et au playmaking, le sixième homme de Sacramento permet aux Kings de revenir jusqu’à un point, bien aidé également par deux transition take fouls qui offrent deux points gratos à Sactown. Une grosse faute oubliée sur Draymond ne fait pas non plus les affaires de Golden State, qui ne mène plus que 109-108 avec exactement cinq minutes à jouer.

Mais c’est précisément à ce moment-là que les Warriors vont montrer pourquoi ils sont les champions en titre. À l’expérience, les hommes de Steve Kerr bouclent la rencontre sur un 14-8 en enchaînant les gros shoots. Andrew Wiggins plante un 3-points ainsi qu’un dagger en fin de match, Draymond lâche un shoot mi-distance comme s’il était KD, Klay Thompson est en mode Killa Klay, et enfin Steph Curry anéantit tout Sacramento avec deux paniers dont un and-1 crucial. C’en est trop pour les Kings, qui contrairement à la régulière n’ont cette fois-ci pas trouvé les solutions offensives dans le money time. Trop de possessions stériles, pas assez de mouvement et des turnovers au pire moment, les calculs ne sont pas bons.

123-116 Golden State, les Warriors auront l’occasion de boucler la série dans deux jours à la maison !