Expulsé lors de son dernier match à Sacramento, Draymond Green est revenu au Golden 1 Center avec le couteau entre les dents pour le Game 5. Et la grande bouche des Warriors a sorti un match en mode prime Draymond pour aider les Dubs à arracher la win.

On peut dire beaucoup de choses sur Draymond Green. Encore plus après son vilain geste sur Domantas Sabonis dans le Game 2 de la série, qui lui a valu une expulsion puis une suspension d’un match. Mais s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas retirer à Dray, c’est son ADN de champion et sa capacité à répondre présent quand son équipe a le plus besoin de lui.

Comme cette nuit à Sacramento.

2-2 dans la série, Game 5 en déplacement, le vainqueur prend une très grosse option sur la qualif, le perdant est au bord du précipice. C’est la rencontre choisie par Draymond Green pour sortir son meilleur match au scoring depuis… décembre 2019, tout en faisant du Draymond dans les autres compartiments du jeu : 21 points, 4 rebonds, 7 passes, 4 interceptions, 1 contre, le tout à 8/10 au tir en 32 minutes, avec un +/- de +13.

Off the bench with a season high in points 2️⃣3️⃣ was ready for the action@googlecloud || Player of the Game pic.twitter.com/cWtey6FlHI — Golden State Warriors (@warriors) April 27, 2023

Sortant une nouvelle fois du banc (comme lors du Game 4) pour conserver l’équilibre trouvé sans lui, Green a brillé dans le playmaking, a réalisé les big plays défensifs qui le caractérisent tant, mais a surtout sanctionné les Kings en attaque. Comment ? En attaquant le panier à plusieurs reprises et en soignant les finitions dans la raquette. 6/7 près du cercle pour Draymond, 4/8 aux lancers, à quoi il faut ajouter un gros 3-points dans le corner à la fin du troisième quart-temps, et surtout un… fadeaway à la Dirk Nowitzki dans le money-time pour aider à faire basculer le match en faveur de Golden State.

“Dans le vestiaire, ils le surnomment Draymond Nowitzki depuis son fadeaway. C’est peut-être le plus gros shoot du match.” – Steve Kerr après le match

Steve Kerr said the Warriors were calling him “Draymond Nowitzki” after this shot pic.twitter.com/bWf2A2J9lS — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 27, 2023

Les Warriors ont pu compter sur leurs leaders cette nuit, et en particulier Draymond Green. S’il pète parfois les plombs, s’il peut parfois pénaliser sa propre équipe quand les fils se touchent, il vient une nouvelle fois de prouver à quel point il est crucial dans le succès de Golden State.

Et désormais, les Dubs ne sont plus qu’à une victoire de retourner en demi-finale de Conférence Ouest. Encore.