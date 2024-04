Après une élimination au premier tour des Playoffs face aux Nuggets, champions en titre, les Lakers veulent aller beaucoup plus haut. Pour cela, ils visent une troisième star. Certains bruits de couloirs indiquent que les angelinos feront tout pour récupérer Trae Young.

LeBron James et Anthony Davis ne suffisent plus pour faire décoller encore plus haut les ambitions des Pourpre et Or, le premier a 39 ans et arrive inéluctablement vers la fin de sa carrière, et le deuxième reste sujet aux blessures, même s’il a été épargné cette saison. L’ajout d’une troisième pointure à l’effectif permettrait de donner immédiatement un nouveau statut à la franchise, et surtout une option offensive de poids.

Trae Young a déjà été cité dans les rumeurs de transferts vers les Lakers, mais aussi vers le Heat et les Spurs. Pour l’heure, les Hawks ne souhaitent pas se séparer de leur meneur de jeu et préfèreraient construire autour de lui plutôt que Dejounte Murray, mais il faudra aussi surveiller la position du joueur, et celle des prétendants, notamment L.A. qui pourrait courtiser ardemment le Faucon.

The Lakers are eyeing a third weapon to bolster their lineup.

Could Hawks’ guard Trae Young be the missing piece to elevate them to contender status?

More from @shamscharania, @sam_amick and @jovanbuha ⤵️https://t.co/cDZimJNOUx pic.twitter.com/s1fI3OUD0G

— The Athletic (@TheAthletic) April 30, 2024

Reste à voir quelle serait la contrepartie qui serait proposée par les Lakers pour acquérir Ice Trae. D’Angelo Russell, dans toutes les rumeurs de trade depuis 1987, serait à coup sûr parmi les partants, lui qui prévoit dé décliner sa player option cet été malgré des Playoffs très mitigés. D-Lo pourrait partir via un sign and trade à Atlanta. Austin Reaves, qui conserve une belle cote, voire Rui Hachimura, toujours utile bien qu’irrégulier, pourraient composer le restant du package qui permettrait de convoyer Trae Young en Californie.

Certes, la défense ne serait pas renforcée malgré la présence de spécialistes en la matière comme Jarred Vanderbilt ou Anthony Davis, meilleur défenseur de la NBA selon… lui-même. Mais l’attaque serait un vrai casse-tête à défendre pour les adversaires avec trois All-Star à surveiller. Ce ne sont que des rumeurs pour l’instant, mais Trae Young sera à coup sûr l’un des noms à surveiller pour un transfert cet été.

Source texte : The Athletic