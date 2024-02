Alors que la NBA Trade Deadline est dans moins de trois jours, les yeux sont forcément tournés vers les Lakers de LeBron James. Le roster est-il assez compétitif ? Que vont-ils faire pour l’améliorer ? Qui est sur la sellette ? Au moment de répondre à ces questions, le King a préféré botter en touche.

Après la victoire des Lakers à Charlotte cette nuit, la troisième de suite pour Los Angeles, LeBron a forcément été interrogé sur les besoins de son équipe en amont de la trade deadline (ce jeudi 8 février). Sans surprise, il n’a rien lâché, mais au moins il nous a fait rire.

“Ce n’est pas une question pour moi. J’adore les joueurs qu’on a dans ce vestiaire. C’est tout ce qui compte.”

Merci pour la blague LeBron.

Nous sommes au début du mois de février. Et chaque année au début du mois de février, alors que la NBA Trade Deadline est proche, LeBron James active le mode “GM” : déclarations à travers les médias, messages subliminaux sur Twitter, frustration apparente sur les parquets… le King est passé maître dans l’art de mettre la pression sur ses dirigeants – de façon plus ou moins subtile – afin qu’ils améliorent le roster ASAP.

Cette année, LeBron a choisi de tweeter l’emoji du sablier, histoire de nourrir les spéculations et bien faire comprendre à Rob Pelinka (manager des Lakers) que c’est le moment de se bouger.

⌛️

— LeBron James (@KingJames) January 31, 2024

D’après Brian Windhorst d’ESPN, James a aussi porté volontairement une serviette des Knicks sur ses épaules (après le match des Lakers au Madison Square Garden samedi), dans l’objectif de mettre la pression sur la franchise californienne.

"[LeBron James] was cognizant and aware that he was putting on a towel that said New York Knicks [on Saturday night]. Why would he mess with the Knicks? Because he was using the Knicks as a tool to pressure the Lakers."

Brian Windhorst on the Hoop Collective Podcast 👀 pic.twitter.com/jzYhKDaYES

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 5, 2024

LeBron James a également refusé de parler de sa player option qu’il possède sur la saison prochaine, player option pouvant lui permettre de quitter Los Angeles cet été.

LeBron James on if he knows what he’s going to do regarding his player option with the Lakers for next season: “No.”

— Jovan Buha (@jovanbuha) February 3, 2024

On pourrait continuer comme ça encore longtemps mais vous l’avez compris, LeBron James fait du LeBron James.

Si ça en devient presque fatigant, le King sait très bien que ça fait son effet. Que ce soit lors de son deuxième passage à Cleveland ou chez les Lakers ces dernières années, LeBron a souvent obtenu ce qu’il voulait. Qu’en sera-t-il dans les prochains jours ? Les coups de pression du King vont-ils faire bouger Rob Pelinka ? Y’a des chances, ce dernier “passant ses journées” au téléphone d’après ESPN.

D’Angelo Russell représente la principale monnaie d’échange des Lakers aujourd’hui, avec les picks de draft. Reste à voir s’ils seront encore à Los Angeles vendredi matin…

