D’Angelo Russell en pleine bourre… et en plein dans les rumeurs

Alors que les Lakers viennent tout juste de retrouver un bilan équilibré, les rumeurs continuent d’animer l’actualité du côté de Los Angeles à deux semaines et demie de la trade deadline. L’un des noms qui revient le plus souvent ? D’Angelo Russell, qui est pourtant en pleine bourre…

Depuis qu’il est devenu éligible à un transfert le 15 décembre dernier, DLo est considéré comme la principale pièce que les Lakers accepteront de lâcher dans un potentiel échange pour se renforcer avant la deadline. Russell possède un salaire de 17 millions de dollars (avec une player option sur la saison prochaine), idéal pour inclure dans un package avec possiblement un pick de draft.

Dans les discussions avec les Hawks pour Dejounte Murray, ou avec d’autres équipes (les Wizards avec Tyus Jones, les Hornets avec Terry Rozier…), D’Angelo est souvent mentionné… alors qu’il joue actuellement le meilleur basket de sa saison.

The Lakers are searching for backcourt upgrades on the trade market, per @ShamsCharania.

Los Angeles has shown interest in the best available guards: Dejounte Murray, Bruce Brown, Terry Rozier, and Tyus Jones.

D’Angelo Russell would likely be on the move in any potential deal. pic.twitter.com/JSNMouGd0K

— Evan Sidery (@esidery) January 22, 2024

Depuis qu’il a retrouvé une place de titulaire le 13 janvier dernier, D’Angelo Russell cartonne :

5 matchs, 27,2 points et 6,4 passes de moyenne, 56% au tir dont 54% à 3-points

Les Lakers voient actuellement la meilleure version de DLo, auteur notamment de 39 points à Utah il y a dix jours et 34 face aux Blazers la nuit dernière. Des performances XXL qui ont aidé les Purple & Gold à reprendre un peu leur marche en avant avec trois victoires et un retour à un bilan équilibré.

De quoi changer la donne concernant le statut de Russell à Los Angeles ?

C’est la question qu’on peut légitimement se poser à 18 jours de la NBA Trade Deadline. Car quand DLo joue comme ça, l’attaque des Lakers devient tout de suite plus dynamique, elle qui n’est que 21e de la Ligue cette année au niveau de l’efficacité offensive.

D'Lo had the hot hand in the Lakers' win against the Trail Blazers 🔥

34 PTS

8 AST

6 3PM

2 BLK pic.twitter.com/JbEYffvooV

— NBA (@NBA) January 22, 2024

Connaissant les problèmes de régularité de D’Angelo Russell et ses limites défensives, on doute que les perfs récentes du meneur lui permettent de garder sa place à Los Angeles. On l’a vu lors des derniers Playoffs, DLo fait partie de ces joueurs qui peuvent se transformer en vrai point faible dans une série de Playoffs, jusqu’à perdre sa place sur le terrain. Et ce n’est pas à 27 ans que cela va changer.

Tout ça pour dire que Russell est probablement toujours en instance de départ, d’autant plus que les Lakers considèrent Austin Reaves – également dans quelques rumeurs – comme “quasiment intouchable”. Pour ce que ça vaut, sachez aussi que DLo a cessé de suivre les Lakers sur Insta…

__________

Source texte : The Athletic

Does D’Angelo know something we don’t? … pic.twitter.com/FgWT1L6dTD

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) January 22, 2024