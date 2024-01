8 matchs au programme pour commencer la semaine et il y a de quoi se régaler. Les gros de la Conférence Est sont de sortie et Victor Wembanyama va affronter Jool Embiid pour la toute première fois, toujours un évènement. Allez on envoie le programme de la nuit !

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Bucks

1h : Magic – Cavaliers

1h : Sixers – Spurs

1h30 : Raptors – Grizzlies

2h : Wolves – Hornets

2h30 : Mavericks – Celtics

3h : Suns – Bulls

4h : Kings – Hawks

Le match à ne pas rater : Sixers – Spurs

Avant que Victor n’arrive en NBA, on se demandait comment il allait bien pouvoir défendre sur des gros pivots qui jouent au poste bas. Un gros pivot qui joue au poste bas ça ne vous rappelle pas quelqu’un ? Gagné, c’est Ben Wallace Joel Embiid qui se pointe. Le gros Joel cartonne tout le monde en ce moment, même Nikola Jokic n’a rien pu faire donc on a hâte de voir ce que Wemby va pouvoir proposer. Pas certains qu’ils défendent directement sur lui mais il aura du travail avec un pépère pareil à l’intérieur. Malgré leur bilan dégueu, les Spurs sont capables d’accrocher de bonnes équipes, on l’a vu et on espère qu’ils vont le montrer pour qu’on ait un match tendu. Rendez-vous à 1h du mat’ pour cette rencontre qui a du potentiel. On va peut-être s’enflammer si Victor tient, peut-être…

Mais aussi…

Les Pistons ont failli accrocher les Bucks samedi, rebelotte ce soir.

Gros match à l’Est entre le Magic et les Cavs (1h).

Les Raptors reçoivent les Grizzlies pour un duel de gros animaux mais pas de grosses équipes.

Les Loups devraient manger les Frelons sans trop de problèmes.

Les Celtics sont à Dallas ce soir, attention Luka Doncic adore le vert.

Les Suns doivent enchaîner une 6e victoire de suite contre les Bulls.

Gros match à venir entre Kings et Hawks, de quoi ravir les fans de défense (non).

Les Français de la nuit

Killian Hayes va devoir être bon face aux Bucks.

Victor Wembanyama va devoir être excellent face aux Sixers (de Nico Batum).

Frank Ntilikina va devoir être… là face aux Wolves (de Rudy Gobert).

Et en G League