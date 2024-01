Nos + grosses déceptions en NBA cette saison ! Apéro TrashTalk

Au 22 janvier 2024, quasiment toutes les équipes NBA ont passé la barre des 41 rencontres, synonyme de mi-saison. L’occasion de faire un bilan sur les plus grosses déceptions de la campagne actuelle. Allez, c’est l’heure de l’Apéro !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

Sortez vos plus beaux couteaux et vos plus grands arguments : ça va barder, car on va parler de ceux qui n’ont pas du tout assuré en cette première partie de saison ! Entre les Hawks, les Warriors, Jalen Green, Jordan Poole mais aussi les arbitres et certains entraîneurs un peu trop historiques : qui sont les plus grandes déceptions de cette saison NBA 2023/24 ? Faut qu’on en parle !