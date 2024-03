NBA Playoffs 2024 : on a confiance en eux ! Apéro TrashTalk

Vous la sentez cette douce odeur de Playoffs NBA ? On est fin mars et on se rapproche de plus en plus de la postseason. De quoi se poser les vrais questions : en qui avons-nous confiance sur la grande scène ? C’est parti pour l’Apéro TrashTalk.

Nous sommes actuellement à trois semaines des Playoffs ! Et si ça va beaucoup chauffer, on sait qu’il y en a sur qui on pourra compter. Quels sont les joueurs et les équipes qui nous donnent le plus confiance ? Et par qui la sérénité passera lorsque la température montera dans les moments chauds ? De Nikola Jokic et les Nuggets en passant par Jalen Brunson, le duo de stars des Mavs ou encore Giannis Antetokounmpo, voici la grande liste des gens en qui nous avons clairement confiance !