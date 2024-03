LeBron James absent pour le choc face aux Bucks ce soir

Vous aviez hâte d’assister à l’affrontement entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo ce soir ? Désolé il faudra repasser. Pour le premier match du road-trip des Lakers à Milwaukee, le King ne jouera pas à cause de son pépin à la cheville.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a annoncé la nouvelle, en se basant sur des sources des Lakers.

LeBron James is out vs. the Bucks tonight, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2024

C’est encore et toujours la cheville de LeBron qui fait des siennes. Si le King n’a raté qu’un seul des 14 matchs joués par Los Angeles sur le mois dernier (c’était le 8 mars contre… Milwaukee, avec une victoire des Lakers), James a parfois semblé gêné par la douleur. Visiblement, celle-ci est un peu trop forte aujourd’hui pour participer au match chez les Bucks.

Sans LeBron James, les Lakers auront besoin d’un Anthony Davis XXL et d’un D’Angelo Russell “en mode Milwaukee” pour s’imposer sur le parquet de Giannis Antetokounmpo. D’autant plus que les Bucks sont désormais au complet (ou presque) avec le retour de Khris Middleton, et sur une bonne dynamique avec cinq victoires sur leurs sept derniers matchs.

Les Lakers sont aujourd’hui 9e de l’Ouest avec un bilan de 39 victoires – 32 défaites (3 matchs d’avance sur le 11e Houston, 2,5 de retard sur le 8e Phoenix).

