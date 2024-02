LeBron James ne jouera pas ce soir face aux Warriors

On l’avait annoncé avant-hier, au conditionnel. Enfin ce n’est pas vraiment “nous ” qui l’avions annoncé, disons qu’on “vous” l’avait annoncé, enfin bref, qu’il est dur ce lundi matin. On me fait d’ailleurs signe qu’aujourd’hui c’est jeudi, et s’il était tout simplement l’heure de stopper cette introduction aussi longue qu’inutile.

La NBA est ainsi faite que les superstars de la ligue ne manqueraient pour rien au monde… le All-Star Game. Gêné à la cheville gauche, LeBron James avait – évidemment – tout de même fait le trajet jusqu’à Indianapolis (il n’en a pas raté un en vingt ans). Oh, diront-ils, il a été économisé puisqu’il n’a joué que la première mi-temps. “Ça va, c’est Gérard”, pour ceux qui auront la triste ref. Malheureusement pour les Lakers, et pour la NBA dans son ensemble, LeBron James et son entourage (LeBron James, donc) ont décidé de prendre un peu de repos pour soigner cette cheville récalcitrante, et ce repos aura lieu dès ce soir puisque LBJ ne jouera pas face aux Warriors, pour la reprise du “vrai” jeu après une semaine de pause.

Lakers’ LeBron James (ankle) is listed out vs. Warriors on Thursday.

Inutile de préciser que le back-to-back face aux Spurs et donc le duel face à Victor Wembanyama – très attendu par les pauvres humains normaux que nous sommes – est fortement compromis, et le clan LeBron (donc LeBron) pourrait décider de réactiver le King dimanche soir face aux Nuggets. Une annonce qui peut avoir du mal à passer pour certains au vu de l’emploi du temps récent de Bron, mais Bron is Bron et son Bron statut lui confère depuis un bail le droit de faire un peu ce qu’il veut. S’est comme sa.