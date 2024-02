Le récap NBA du jour : Wemby, Kevin Durant, et J.J. Redick vs Doc Rivers

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Torrey Craig (Bulls) sera absent deux à quatre semaines à cause d’une entorse du genou. Il s’est blessé lors du All-Star Break. (Source : RealGM)

Vince Carter fait partie des finalistes pour entrer au Hall of Fame en 2024. S’il est sélectionné, il voudra représenter avant tout les Raptors, sa première franchise. C’est à Toronto qu’il est devenu une superstar NBA.

Shams Charania confirme qu’Isaiah Stewart a bien envoyé une patate dans la tronche de Drew Eubanks. La vidéo est arrivée dans les mains de la Ligue, à voir ce qu’elle va en faire.

Matt Barnes n’est plus analyste pour les Sacramento Kings. Il a été viré après être entré en confrontation avec les arbitres d’un match de lycée (en Californie) ainsi qu’un étudiant qui commentait la rencontre. Tout a commencé quand l’un de ses fils – sur le parquet – a pris une faute technique… (Source : Los Angeles Times)

L’ancien joueur des Rockets Robert Reid est décédé à l’âge de 68 ans. Il avait aidé Houston à aller en Finales NBA durant les années 1980.

